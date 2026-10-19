Ehliyet yenileme süreleri ve ticari araç sürücülerine yönelik yaş şartları, Ankara dahil Türkiye genelindeki sürücüleri yakından ilgilendiriyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinde 65 ve 80 yaş üzerindeki vatandaşlar için sağlık kontrolü sürelerinin değiştirilmesi, ticari taşımacılıkta ise üst yaş sınırının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Teklif henüz yasalaşmadığı için mevcut uygulamalar geçerliliğini koruyor.

Ankara'da ve Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yaş sınırı ve sürücü belgesi yenileme şartları yeniden gündeme geldi. Özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşların araç kullanma koşulları ile ticari taşımacılık yapan şoförlerin tabi olduğu düzenlemeler merak ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) 17 Haziran 2026 tarihinde sunulan kanun teklifinde, ileri yaştaki sürücülerin sağlık kontrollerine ilişkin yeni hükümler yer alıyor. Düzenlemeyle sürücülük yeterliliğinin sağlık değerlendirmeleriyle takip edilmesi ve ticari taşımacılıktaki yaş koşullarının yeniden ele alınması amaçlanıyor.

Ancak söz konusu teklifin yasalaşma süreci tamamlanmadı. Bu nedenle belirli bir yaşı dolduran herkesin otomobil kullanmasının yasaklandığı yönündeki bilgiler mevcut mevzuatı yansıtmıyor.

65 ve 80 Yaş Üzeri Ehliyet Yenileme Şartları

TBMM'ye sunulan 2/3735 esas numaralı kanun teklifinde ileri yaştaki sürücüler için farklı sağlık kontrolü süreleri öngörülüyor.

Teklifte yer alan düzenlemeler şu şekilde:

65 yaş üzeri sürücüler: Üç yılda bir sağlık raporuyla ehliyet yenileme.

80 yaş üzeri sürücüler: İki yılda bir sağlık raporuyla ehliyet yenileme.

Ticari taşımacılık: Üst yaş sınırının 70 olarak düzenlenmesi.

Yasama durumu: Teklif, ilgili TBMM komisyonunda bulunuyor.

Belirtilen süreler henüz yürürlüğe girmiş yeni zorunluluklar değil, kanun teklifinde öngörülen değişiklikleri oluşturuyor.

Mevcut Ehliyetlerin Geçerlilik Süresi

Yürürlükteki düzenlemeye göre B sınıfı otomobil ehliyetleri 10 yıl, C ve D gibi kamyon ve otobüs sınıflarındaki sürücü belgeleri ise beş yıl geçerli oluyor.

Belge yenileme işlemlerinde sürücü sağlık raporu aranıyor. Araç kullanmaya engel sağlık durumu bulunan kişiler için ayrıca ilgili sağlık mevzuatı uygulanıyor.

Ticari Araç Sürücülerinde Yaş Koşulları

Ticari taşımacılık yapan şoförler, sürücü belgesinin yanı sıra mesleki yeterlilik ve sağlık şartlarına tabi tutuluyor. Yaş koşulları da taşımacılık faaliyetinin türüne ve ilgili mevzuata göre değerlendiriliyor.

Ankara'daki sürücüler, ehliyetlerinin geçerlilik tarihlerini ve yenileme işlemlerini nüfus müdürlükleri aracılığıyla takip edebiliyor. Kanun teklifindeki değişiklikler ise TBMM'deki görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.