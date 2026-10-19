Emekli promosyonlarında açıklanan yüksek tutarlar, her zaman doğrudan hesaba yatacak nakit ödemeyi göstermiyor. Bankalar temel promosyonun yanına fatura talimatı, kart harcaması, sigorta veya dijital müşteri olma ödülleri ekleyebiliyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Şekerbank’ın resmî koşulları, toplam paket ile temel ödeme arasındaki farkı ortaya koyuyor. İşte karşılaştırma yaparken bilinmesi gereken önemli ayrıntılar.

Emekli maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut promosyonunu yenilemeyi düşünenlerin karşısına farklı tutarlar çıkıyor. Ancak “30 bin TL’ye varan” ya da “35 bin TL’ye varan” promosyon ifadeleri, bütün emeklilere aynı tutarın, aynı yöntemle ödeneceği anlamına gelmiyor.

19 Ekim 2026 itibarıyla incelenen resmî banka sayfalarında, temel maaş promosyonunun yanında fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve ek ürün kullanımına bağlı kazanımlar bulunuyor. Bazı ödüller maaş hesabına, bazıları kredi kartına yükleniyor; bazıları ise yalnızca alışverişte kullanılabilen bonus niteliği taşıyor.

Bu nedenle karşılaştırmanın ilk sorusu, “En yüksek rakam hangisi?” kadar “Bu tutarın hangi bölümünü, hangi şartla alabilirim?” olmalı.

Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Şekerbank ne sunuyor?

Banka Temel maaş promosyonu İlan edilen toplam Önemli ayrıntı Ziraat Bankası 12.000 TL’ye kadar Temel promosyon sayfasında 12.000 TL’ye kadar Üç yıllık maaş alma taahhüdü; tutar maaşa göre değişiyor Yapı Kredi 15.000 TL’ye kadar 30.000 TL’ye kadar Ek tutarlar fatura, kart harcaması, dijital aktiflik ve mobil müşteri olma şartlarına bağlı Şekerbank 12.000 TL’ye kadar 35.000 TL’ye kadar Paket ek ürün ve bonus içeriyor; kampanyada iki otomatik fatura talimatı ve ödeme şartı bulunuyor

Tablo, üç bankanın resmî sayfalarındaki teklifleri karşılaştırıyor; bütün bankaları kapsayan bir “en yüksek promosyon” sıralaması oluşturmuyor.

Ziraat Bankası’nda nakit promosyon kaç TL?

Ziraat Bankasının temel promosyon tablosunda, aylık tutarına göre 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 TL ödeme bulunuyor.

Aylığı 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL; 10.000–14.999,99 TL aralığındakilere 8.000 TL; 15.000–19.999,99 TL aralığındakilere 10.000 TL; 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon açıklanıyor.

Banka, bu ödeme için maaşın üç yıl boyunca Ziraat aracılığıyla alınacağına dair başvuruyu yeterli görüyor. Ödeme üç yıllık dönem için peşin yapılıyor.

Bankanın ayrıca sunduğu alışveriş avantajları veya nakit avans imkânları, bu temel promosyonla aynı şey değil. Geri ödemeli nakit avans, karşılıksız promosyon geliri olarak hesaba katılmamalı.

Yapı Kredi’de 30 bin TL’nin ne kadarı temel ödeme?

Yapı Kredi’nin resmî sayfasındaki kampanya 31 Ekim 2026’ya kadar geçerli görünüyor. Maaşa göre temel promosyon 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.

En yüksek maaş dilimindeki 30.000 TL’lik paketin dağılımı şöyle: 15.000 TL temel promosyon, 5.000 TL fatura talimatı ödülü, 5.000 TL kart harcaması ödülü, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil müşteri olma ödülü.

Kart harcaması ödülünde 60 gün içinde toplam 1.000 TL harcama koşulu bulunuyor. Mobil müşteri olma ödülü ise belirlenen kampanya kodu ve aktif kredi kartı şartıyla karta yükleniyor. Dolayısıyla bütün paket aynı anda maaş hesabına yatırılmıyor. 30.000 TL’ye Varan Ödeme

Şekerbank’ta 35 bin TL’nin tamamı nakit değil

Şekerbank’ın en yüksek maaş diliminde temel promosyonu 12.000 TL. Toplam 35.000 TL’ye ulaşan paket; vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, kredili mevduat hesabı ve fatura talimatı başlıklarını içeriyor.

5.000 TL’lik bonus için 60 gün içinde toplam 5.000 TL harcama şartı bulunuyor. Yüklenen bonusların kullanım süresi ise 30 gün olarak belirtiliyor.

Ayrıca kampanya koşullarında en az iki otomatik fatura talimatının tanımlanması ve faturaların otomatik ödenmesi şartı yer alıyor. Bu nedenle teklif, yalnızca üç yıllık maaş taahhüdüyle alınabilecek koşulsuz bir 35.000 TL ödeme olarak değerlendirilemez.

“Nakit” ve “koşulsuz” aynı anlama gelmiyor

Bir ödülün nakit ödenmesi, ek şart taşımadığı anlamına gelmez. Örneğin fatura talimatı karşılığında maaş hesabına yatırılan tutar nakit ama koşullu olabilir.

“Ek koşulsuz promosyon” ifadesi ise genellikle kart harcaması veya sigorta gibi ilave ürün şartı bulunmayan temel ödemeyi anlatır. Maaşın bankadan alınması ve taahhüt verilmesi gibi temel koşullar yine devam eder.

Bonus ve alışveriş puanlarında kullanım süresi, geçerli iş yerleri ve nakde çevrilebilirlik ayrıca incelenmeli. Kredili ürünlerde ise kullanımın doğurabileceği maliyetler, kazanılacak ödülle birlikte değerlendirilmeli.

Başvuru öncesinde hangi tutar sorulmalı?

Emeklilerin bankadan kendi maaş dilimleri için temel nakit ödeme, şartlı ek nakit ve alışveriş ödülü tutarlarını ayrı ayrı öğrenmesi karşılaştırmayı kolaylaştırır. Mevcut müşteri ile yeni müşteriye sunulan koşulların aynı olup olmadığı da önemli.

Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirildiğinde iade gündeme gelebilir. Örneğin Yapı Kredi, kalan süreyle orantılı geri ödeme koşulunu resmî kampanya metninde açıklıyor. 30.000 TL’ye Varan Ödeme

En anlamlı karşılaştırma, ilandaki en büyük rakamı değil, kişinin yerine getirebileceği şartlar karşılığında gerçekten kazanacağı tutarı esas alıyor.