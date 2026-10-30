Elektrik desteğinde 2027 için konuşulan 3 bin kWh sınırı, Ankaralı abonelerin yıllık tüketimini gündeme taşıdı. Ancak yeni sınır ve başlangıç tarihi, resmî karar görülmeden kesinleşmiş kabul edilmemeli. Abonelerin kontrol etmesi gereken veri, tek faturanın lira tutarı değil, takvim yılına ait toplam elektrik tüketimi. İşte faturadan ve dijital kanallardan tüketimi öğrenmenin yolları.

Elektrik faturalarında devlet desteğinin kapsamına ilişkin haberler, Ankara’da ev abonelerinin tüketim hesaplarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle 2027 için belirtilen 3 bin kWh sınırının hangi dönemi kapsayacağı ve faturaya ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. Ancak burada önce resmî olarak doğrulanabilen bilgiyle beklentiyi ayırmak gerekiyor.

30 Ekim 2026 itibarıyla bu haber için erişilebilen EPDK kaynaklarında, mesken aboneleri için 2026 sınırı yıllık 4 bin kWh olarak yer alıyor. 2027 sınırının 3 bin kWh olarak kesinleştiğini gösteren yeni resmî karar doğrulanamadı. Dolayısıyla “sınır değişti” ifadesiyle birlikte kesin bir başlangıç tarihi vermek için ilgili kararın görülmesi gerekiyor.

Tek faturanın tutarı yeterli değil

Abonelerin ilk bakması gereken bölüm, faturanın ödenecek toplam tutarından önce kWh cinsinden tüketim miktarı. Türk lirası, faturanın parasal karşılığını; kWh ise kullanılan elektrik enerjisini gösteriyor.

Bu nedenle belirli bir lira tutarını aşan tek faturadan hareketle yıllık destek kapsamı hakkında karar verilemez. EPDK’nin açıklamasında değerlendirme, ilgili sınırın geçerli olduğu yıl veya önceki takvim yılındaki tüketim üzerinden yapılıyor. Yıllık tüketim sınırıyla aylık faturadaki tarife kademesi de birbirine karıştırılmamalı.

Ankaralı aboneler tüketimini nereden öğrenebilir?

Enerjisa müşterileri, Enerjisa Mobil veya Online Hizmetler Merkezi üzerinden tüketim bilgilerine ulaşabiliyor. Şirketin hizmet açıklamalarında dijital kanallarda tüketim takibi ve yıllık tüketim bilgilerinin görüntülenmesi imkânı bulunuyor. Birden fazla aboneliği olanların, inceleme sırasında doğru sözleşme veya kullanım yerini seçmesi önemli.

Basılı veya dijital faturalar da kontrol için kullanılabilir. Enerjisa’nın fatura okuma rehberinde “Tüketimleriniz” bölümünde önceki yıl ve mevcut yıla ilişkin toplam tüketim bilgilerinin bulunduğu gösteriliyor. Günlük ortalama tüketim ise faturadan ve şirketin dijital kanallarından öğrenilebiliyor.

Kontrole başlamadan önce son faturayı açmak, faturanın dönemini belirlemek ve tüketim biriminin kWh olduğunu görmek yeterli bir ilk adım. Ekranda yalnızca aylık tüketim görünüyorsa bunun yıllık toplamla aynı veri olmadığı unutulmamalı. Bilginin hangi tarihe kadar olan kullanımı içerdiği de ayrıca kontrol edilmeli.

3 bin kWh, aylık 250 kWh sınırı mı demek?

Matematiksel olarak 3.000 kWh’nin 12 aya bölünmesi, aylık ortalama 250 kWh sonucunu veriyor. Ancak bu hesap, her ay için ayrı bir sınır tanımlamıyor.

Örneğin bir evde altı ay boyunca aylık 200 kWh, kalan altı ay boyunca aylık 300 kWh elektrik kullanılması, yılda toplam 3 bin kWh tüketim oluşturur. Bu yalnızca hesabı anlatan örnektir; 2027 için yürürlüğe girmiş bir eşik veya tarife değerlendirmesi değildir.

Mevsimsel değişimler nedeniyle bir ayın tüketimini 12 ile çarpmak da kesin yıllık toplamı vermeyebilir. Gerçek tüketim kayıtlarına bakmak, tahmini hesapla hareket etmekten daha sağlıklı bir değerlendirme sağlar.