Skoda, elektrikli SUV modeli Elroq için Türkiye pazarında kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. 30 Kasım tarihine kadar geçerli olan uygulama kapsamında aracın liste satış fiyatında 834 bin lirayı bulan indirim imkanı sunuluyor.

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet hız kesmeden sürerken Skoda, dikkat çeken bir fiyat güncellemesine gitti. Markanın Avrupa genelinde yüksek satış rakamlarına ulaşan modeli Elroq, Türkiye satışlarında kasım ayına özel uygulanan indirimle alıcıların karşısına çıktı. Kampanya çerçevesinde belirlenen indirim tutarı 834 bin liraya kadar ulaşırken, avantajlı koşulların 30 Kasım tarihine kadar geçerli kalacağı bildirildi.

Skoda Elroq Kampanyalı Satış Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Skoda Elroq modelinin 60 e-Prestige 190 PS versiyonu, uygulanan 834 bin liralık indirim sonrasında 2 milyon 481 bin 700 TL seviyesine geriledi. Normal şartlarda vergiler dahil 3 milyon 315 bin TL olan liste fiyatı, kasım ayı sonuna kadar bu indirimli tarife üzerinden sunulacak.

Modelin vergisiz yalın fiyatı ile resmi vergi dağılımı şu rakamlardan oluşuyor:

Kalem Tutar Net Fiyat 1.774.477,90 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV %55) 975.962,85 TL Katma Değer Vergisi (KDV %20) 550.088,15 TL Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 6.277,00 TL Tescil ve Ruhsat Hizmet Bedeli 8.194,10 TL

Skoda Elroq 60 e-Prestige Teknik Özellikleri Neler Sunuyor?

Skoda Elroq 60 e-Prestige, 190 beygir güç ve 310 Nm tork üreten arkadan itişli elektrik motoruyla sürüş imkanı veriyor. Model, 59 kWh net kapasiteli lityum-iyon bataryası ile karma kullanımda 422 kilometre, şehir içi yolculuklarda ise 543 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Aracın performans değerleri, şarj altyapısı ve gövde ölçüleri şu şekilde sıralanıyor: