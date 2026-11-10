Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg, kasım ayına özel güncel fiyat listesini ve finansman kampanyalarını açıkladı. T10X ile T10F modellerinde bireysel ve kurumsal alıcılara 1,5 milyon TL'ye varan faizsiz kredi ile 48 aya uzanan vade seçenekleri sunuluyor. İşte kasım kampanyasının tüm ayrıntıları...

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk yerli otomobil markası Togg, kasım ayının gelmesiyle birlikte T10X ve T10F modellerine yönelik avantajlı satış şartlarını kamuoyuna duyurdu. Elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen yerli marka, sunduğu cazip ödeme planlarıyla otomobil sahibi olmak isteyenlerin ve filolarını yenilemeyi planlayan işletmelerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında bireysel tüketicilere 1 milyon 500 bin TL’ye varan sıfır faizli finansman olanağı sağlanırken, daha uzun vade arayanlar için aylık düşük faiz oranlı ödeme seçenekleri de devreye alındı. Hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için yüksek teknoloji vadeden modeller, donanım seviyelerine göre ayrışan kredi paketleriyle bayilerde müşterilerini bekliyor.

Togg T10X ve T10F Kasım Ayı Güncel Başlangıç Fiyatları

Yerli otomobil almak isteyenlerin ilk odaklandığı nokta olan fiyat listesi de kampanya detaylarıyla birlikte net kazandı. Togg tarafından paylaşılan kasım verilerine göre modellerin başlangıç etiketleri şu şekilde belirlendi:

Togg T10X Başlangıç Fiyatı: 1.909.048 TL

Togg T10F Başlangıç Fiyatı: 1.884.980 TL

Açıklanan bu rakamlar baz donanım seviyelerini yansıtırken, tercih edilen paket, menzil seçeneği ve ek donanım özelliklerine bağlı olarak nihai araç bedeli değişiklik gösterebiliyor.

T10F ve T10X V2 Donanımlarına Özel 3 Farklı Sıfır Faizli Kredi

Gerek T10F V2 gerekse T10X V2 donanım paketini tercih etmek isteyen bireysel alıcılar için üç ayrı faizsiz kredi kombinasyonu hazırlandı. Kısa ve orta vadeli geri ödemeyi hedefleyen kullanıcılar için kurgulanan sıfır faizli ödeme tablosu şu şekildedir:

700.000 TL Kredi: 4 Ay Vade ve %0 Faiz

500.000 TL Kredi: 6 Ay Vade ve %0 Faiz

300.000 TL Kredi: 10 Ay Vade ve %0 Faiz

Daha yüksek kredi tutarı kullanmak ve ödemeleri uzun zamana yaymak isteyen tüketiciler için ise 1 milyon 700 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Bu alternatif seçenekte 48 ay vade imkanı sağlanırken, uygulanan aylık faiz oranı %2,95 olarak belirlendi.

4More Performans Versiyonlarında 1,5 Milyon TL Dev Finansman

Togg ailesinin yüksek performans sunan 4More versiyonlarını satın almak isteyen bireysel müşterilere üst limit avantajı sağlanıyor. Hem T10X 4More hem de T10F 4More modellerinde finansman limiti üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda 4More donanımını seçen müşteriler, 1 milyon 500 bin TL tutarındaki krediyi 10 ay vade ve %0 faiz seçeneğiyle doğrudan kullanabiliyor. Bu hamle, üst segment elektrikli araç tercih eden alıcılar için önemli bir maliyet avantajı anlamına geliyor.

Şirketler ve Ticari Filolar İçin Esnek Kredi Koşulları

Togg’un sunduğu kasım fırsatları yalnızca bireysel tüketicilerle sınırlı kalmıyor. Kurumsal şirketler, şahıs işletmeleri ve filo alımı yapacak firmalar da belirlenen özel finansman paketlerinden yararlanabiliyor.

Bankaların kredi değerlendirme süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda ticari müşterilere araç fatura bedelinin tamamına kadar kredi imkanı sunulabiliyor. Kurumsal alımlarda V2 donanım seviyeleri için bireysel taraftaki sıfır faizli paketler geçerliliğini korurken, kurumsal 4More alımlarında da 1,5 milyon TL 10 ay %0 faizli kredi avantajı şirketlerin kullanımına açılıyor.