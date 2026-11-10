Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken birçok il için sis ve pus uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Kasım Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun geniş bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle batı ve iç bölgelerde sağanak ile kar yağışının aralıklarla etkisini göstereceği bildirildi.

Yurt Genelinde Hava Durumu ve Yağış Beklenen Bölgeler

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden ara sıra orta kuvvette eseceği aktarıldı. Karadeniz'in iç kısımları, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis olayına karşı dikkatli olunması istendi.

Bölgelere Göre Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış öne çıkarken, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini artırıyor. Ege genelinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülürken, iç kesimlerde sıcaklık değerleri hızla geriliyor.

Marmara: İstanbul ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Bursa'da 15, İstanbul'da 14 derece olması bekleniyor.

İstanbul ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Bursa'da 15, İstanbul'da 14 derece olması bekleniyor. Ege: İzmir 18, Muğla 14, Manisa 17 derece ölçülürken kıyı hattında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

İzmir 18, Muğla 14, Manisa 17 derece ölçülürken kıyı hattında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir'de sıcaklıklar 6-7 dereceye kadar inerken yağmur ve karla karışık yağmurun, yüksek rakımlı yerlerde ise kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Ankara ve Eskişehir'de sıcaklıklar 6-7 dereceye kadar inerken yağmur ve karla karışık yağmurun, yüksek rakımlı yerlerde ise kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Batı Karadeniz: Bolu 7 dereceye gerilerken karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Bolu 7 dereceye gerilerken karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Akdeniz: Antalya'da termometreler 20 dereceyi gösterirken merkez ve batı kesimlerde aralıklı sağanak geçişleri öngörülüyor.

Büyükşehirlerde Tahmin Edilen En Yüksek Sıcaklık Değerleri