ürkiye genelinde sonbahar mevsiminin getirdiği serin, bulutlu ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ederken, vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının nasıl bir seyir izleyeceğini yakından takip ediyor.

Özellikle ekim ayının sonlarından itibaren iyiden iyiye hissedilen soğuk havaların ardından, geleneksel olarak her yıl sabırsızlıkla beklenen pastırma sıcakları yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Hava tahminleri ve meteorolojik veriler titizlikle incelenirken, konuyla ilgili en net değerlendirmelerden biri ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı son değerlendirmelerde kasım ayının ikinci haftasına özellikle dikkat çekti. Bu dönemle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeniden bir yükseliş trendine girebileceğini belirten uzmanlar, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son haftalık hava tahmin raporları da sıcaklıklarda belirgin bir değişimin yaşanacağına işaret ediyor. Çarşamba gününden itibaren ülkenin batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının artması, bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak aynı süreçte yağışlı havanın da tamamen etkisini kaybetmeyecek olması, güncel tahminlerin ve uzman uyarılarının dikkatle takip edilmesini zorunlu kılıyor.

Pastırma Sıcakları Tam Olarak Ne Zaman Görülür?

Meteoroloji literatüründe ve halk arasında büyük bir merakla beklenen pastırma sıcaklarının takvimi her yıl değişiklik gösterebiliyor. Genellikle sonbahar mevsiminin ortalarında, ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında yaşanan bu meteorolojik olay, bu yıl da benzer bir zaman diliminde merak konusu oldu. 2026 yılı için de 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönem, bu özel hava olayının görülebileceği genel zaman aralığı olarak ön plana çıkıyor.

Ancak uzmanlar, bu tarihlerin kesin bir başlangıç ve bitiş gününü ifade etmediğinin altını çiziyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2-8 Kasım tarihli haftalık tahmin raporlarında, özellikle ayın 5'inden itibaren sıcaklıkların bir miktar azalabileceği yönünde öngörülere yer verilmişti. Bu durum, pastırma sıcaklarının yaşanıp yaşanmayacağı ya da tam olarak ne zaman etkili olacağı konusunda kesin bir takvim vermeyi imkansız hale getiriyor. Atmosferik koşulların dinamik yapısı nedeniyle bu sıcak dönemin süresi her yıl coğrafi konuma göre farklılık gösterebiliyor.

Bu İsmin Arkasındaki Asırlık Gelenek ve Tarih

Halk arasında sıklıkla kullanılan ve kulağa oldukça ilginç gelen "pastırma sıcakları" tanımının arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Günümüzden çok uzun yıllar öncesine dayanan bu gelenek, adeta iklim ile yerel üretimin kusursuz bir uyumunu simgeliyor. Geleneksel pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kurutulması ve gece ise serin ya da soğuk ayazda sertleşmesi gerekiyor.

Gündüzleri ılık ve güneşli, geceleri ise oldukça soğuk geçen bu yaklaşık 10 günlük iklim dengesi, tarih boyunca pastırma yapımı için en ideal ve kusursuz şartları sunduğu için bu günler geleneksel olarak bu isimle anılmaya başlanmıştır. Yüzyıllardır halkın gözlem yoluyla meteorolojik olayları adlandırma geleneğinin en güzel örneklerinden biri olan bu tabir, günümüzde de meteoroloji bilimi içerisinde resmi olarak "pastırma yazı" adıyla yerini korumaktadır.

Bilimsel Olarak Pastırma Yazı Nasıl Oluşur?

Halk dilinde pastırma sıcakları olarak bilinen bu meteorolojik olayın arkasında son derece net ve anlaşılır bilimsel açıklamalar bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve uluslararası meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin bölgeden geri çekilmesi ve yerine yüksek basınç merkezinin (antisisklon) yerleşmesiyle açıklanan bir süreçtir.

Yüksek basınç alanlarının egemen olduğu dönemlerde hava hareketi genel olarak yukarıdan aşağıya doğru (alçak yönlü) gerçekleşir. Bu durum, bulut oluşumunu büyük ölçüde engeller ve gökyüzünün günlerce tamamen açık, masmavi kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarların oldukça zayıf ve sakin esmesi, atmosferdeki hareketliliği azaltır. Rüzgarsız ve açık havanın etkisiyle özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları gözlemlenir. Bu sismik ve atmosferik kararlılık, pastırma yazının en temel fiziksel göstergelerinden biridir.

Gece ile Gündüz Arasındaki Büyük Sıcaklık Farkına Dikkat

Pastırma sıcakları döneminin en belirgin özelliklerinden biri de gündüz ile gece saatleri arasındaki devasa sıcaklık farklarıdır. Gündüz saatlerinde gökyüzünde bulut olmaması ve güneş ışınlarının yeryüzünü doğrudan, engelsiz bir şekilde ısıtması nedeniyle hava sıcaklığı oldukça konforlu ve ılık seviyelere ulaşır. Ancak gece olduğunda durum tamamen tersine döner.

Gökyüzünde ısıyı tutacak herhangi bir bulut örtüsünün bulunmaması, yeryüzünün gün boyunca kazandığı ısıyı çok hızlı bir şekilde uzaya yaymasına neden olur. Bilimde radyasyonel soğuma olarak adlandırılan bu süreç, gecelerin ani bir şekilde üşütmesine yol açar. Bu doğa olayı neticesinde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15 ila 20 dereceye kadar çıkabilmektedir. Uzmanlar, gün içindeki bu keskin sıcaklık değişimlerinin özellikle solunum yolu rahatsızlıkları ve grip gibi hastalıklara davetiye çıkarabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.