Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yasal düzenleme kapsamında iki ayrı maaş zammı seçeneği kamuoyunun değerlendirmesine sunuldu. Refah payı ve seyyanen artış ihtimallerini içeren teklifin aralık ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi planlanıyor.

Milyonlarca emekli vatandaşın gelir düzeyini doğrudan etkileyecek maaş düzenlemesi için hükümet nezdinde yürütülen hazırlıklarda iki temel formül üzerinde duruluyor. Yapılacak ek artış kapsamında refah payı ilavesi ile kademeli seyyanen zam ihtimalleri değerlendirilirken, yasa teklifinin aralık ayı içerisinde netleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması hedefleniyor.

Emekliye Refah Payı Formülü ve Maaş Hesaplaması

Gündeme gelen birinci formülde emekli maaşlarına standart enflasyon farkının yanı sıra yüzde 10 ile 20 arasında refah payı eklenmesi planlanıyor. Ayrıca 65 yaş üzerindeki emekliler için daha yüksek oranlı ilave bir düzenleme yapılması ve en düşük emekli aylığının ocak ayında 31 bin lira seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Refah payı uygulamasıyla birlikte taban aylıklarda oluşacak artışın yanı sıra ileri yaştaki emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu seçenekte enflasyon verilerinin üzerine eklenecek ilave puanlar doğrultusunda maaş kademeleri yeniden şekillenecek.

Seyyanen Zam Seçeneği ve Beklenen Artış Miktarı

İkinci formülde ise emeklilerin kök aylıklarına doğrudan 10 bin lira ile 15 bin lira aralığında kademeli seyyanen artış yansıtılması planlanıyor. Seyyanen artış modelinin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşının ocak dönemi itibarıyla 35 bin lira sınırına yaklaşması öngörülüyor.

Seyyanen zam formülünün hayata geçirilmesiyle özellikle alt gelir grubunda yer alan hak sahiplerinin gelirlerinde belirgin bir iyileşme sağlanması amaçlanıyor. Hazırlanan iki farklı maaş artışı seçeneği arasındaki karşılaştırmalı veriler şu şekilde sıralanıyor:

Uygulanacak Formül Öngörülen Ek Artış Oranı veya Tutarı Tahmini En Düşük Maaş Seviyesi Refah Payı Modeli Yüzde 10 - 20 arası refah payı ve 65 yaş üstüne ek zam Yaklaşık 31 bin TL Seyyanen Zam Modeli 10 bin TL ile 15 bin TL arası kademeli artış Yaklaşık 35 bin TL

Maaş Düzenlemesi Meclise Ne Zaman Gelecek?

Emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemesinin aralık ayı içerisinde tamamlanarak meclis komisyonlarına sevk edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu yasal çalışmanın 2026 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasalaşacağı ifade edildi.