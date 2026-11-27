Emekli maaşları ve asgari ücret düzenlemelerine ilişkin yasa teklifinin yılbaşından önce Meclise sunulacağı açıklandı. Yapılan duyuruda, 17 milyon emekliyi kapsayan çalışmanın bütçe görüşmelerinin ardından tamamlanacağı ve asgari ücrette uzlaşı aranacağı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda sürdürülen bütçe görüşmeleri sırasında milyonlarca emekli ile asgari ücretle çalışan vatandaşın gelirini ilgilendiren maaş düzenlemeleri ele alındı. Mecliste yapılan açıklamalarda, 17 milyon emeklinin alım gücünü güçlendirmeyi amaçlayan yasa teklifinin bütçe maratonunun hemen ardından Genel Kurul gündemine taşınacağı ve yeni asgari ücretin taraflar arasında toplumsal uzlaşı sağlanarak belirleneceği açıklandı.

Emekli Maaşı Düzenlemesi Ne Zaman Meclise Sunulacak

Emekli aylıklarına yönelik kanun teklifinin 2027 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yılbaşından önce TBMM Genel Kuruluna getirilmesi hedefleniyor. Teknik heyetin hazırladığı yasal çalışmayla, 17 milyon emeklinin enflasyon oranının üzerinde bir gelir artışına kavuşturulması ve alım gücünün yeni yıla girmeden yükseltilmesi planlanıyor.

Meclisteki oturumlarda muhalefet temsilcileri emeklilerin derinleşen geçim şartlarına dikkat çekti. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yaklaşık 2 milyon emeklinin hayatını idame ettirebilmek için tekrar çalışmak mecburiyetinde kaldığını belirtti. Emeklilerin yaş ve prim koşullarına takılmadan insanca yaşayabilecekleri bir gelire ulaşması gerektiğini savunan Emir, maaşlarda kapsamlı bir taban iyileştirmesinin zorunlu olduğunu Meclis kürsüsünden kaydetti.

Yeni Yılda Maaş İyileştirmeleri ve Asgari Ücret Süreci

Aralık ayı içerisinde başlayacak olan 2027 asgari ücret belirleme sürecinde işçi ve işveren kesimlerinin taleplerini gözeten dengeli bir yol haritası izlenecek. Dar gelirli kesimlerin ekonomik şartlarını iyileştirirken işletmelerin istihdam sürekliliğini teminat altına alacak toplumsal bir konsensüs ile teklifin şekillendirileceği vurgulandı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin sonuca ulaşacağını ifade etti. Emeklilere uygulanacak net zam oranı ve en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çekileceği Meclise sunulacak teklifle kesinlik kazanacak.