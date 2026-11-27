Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı resmî ilan ile merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 138 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek personelin beş farklı meslek unvanında görev alacağı ve başvuruların belirlenen takvime göre kabul edileceği bildirildi.
GİB Personel Alımı Kontenjan Dağılımı
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açılan 138 kadro için en yüksek kontenjan hizmetli ve şoför branşlarına ayrıldı. Adayların KPSS puan sıralaması ve mezuniyet kriterlerine göre değerlendirileceği pozisyon dağılımı şu şekildedir:
|Kadro Unvanı
|Kontenjan
|KPSS Puan Türü
|Asgari Puan
|Hizmetli
|45
|KPSS P94
|70
|Şoför
|27
|KPSS P93
|70
|Tekniker
|23
|KPSS P93
|70
|Avukat
|22
|KPSS P3
|70
|Güvenlik Görevlisi
|21
|KPSS P93
|70
Adaylarda Aranan Başvuru Şartları
Tüm unvanlar için adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları sağlaması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan vatandaşların katılabileceği alımlarda mesleklere göre aranan diğer koşullar şunlardır:
- Avukat: Dört yıllık hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık ruhsatına sahip bulunmak ve 2026 KPSS P3 türünden en az 70 puan almak.
- Hizmetli: Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 2026 KPSS P94 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.
- Şoför: Üniversitelerin otobüs şoförlüğü veya kaptanlığı ön lisans bölümlerinden mezun olmak, süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesi bulundurmak ve KPSS P93 türünden asgari 70 puan almak.
- Güvenlik Görevlisi: Güvenlik ve savunma ile ilgili ön lisans bölümlerini bitirmek, geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almak.
- Tekniker: Elektrik, inşaat, iklimlendirme, tesisat veya bilgisayar alanlarındaki ilgili ön lisans programlarından mezun olmak ve KPSS P93 puanından en az 70 elde etmek.
Başvuru Tarihleri ve Süreç
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Aralık tarihinde başlayacak. Süreç 9 Aralık mesai bitiminde sona erecek olup adayların başvurularını süresi içinde tamamlaması gerekecek.
Yorum Yap