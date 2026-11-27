Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 138 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 2 Aralık ile 9 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak. Alımlar avukat, tekniker, şoför, güvenlik görevlisi ve hizmetli kadrolarını kapsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı resmî ilan ile merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 138 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek personelin beş farklı meslek unvanında görev alacağı ve başvuruların belirlenen takvime göre kabul edileceği bildirildi.

GİB Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açılan 138 kadro için en yüksek kontenjan hizmetli ve şoför branşlarına ayrıldı. Adayların KPSS puan sıralaması ve mezuniyet kriterlerine göre değerlendirileceği pozisyon dağılımı şu şekildedir:

Kadro Unvanı Kontenjan KPSS Puan Türü Asgari Puan Hizmetli 45 KPSS P94 70 Şoför 27 KPSS P93 70 Tekniker 23 KPSS P93 70 Avukat 22 KPSS P3 70 Güvenlik Görevlisi 21 KPSS P93 70

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

Tüm unvanlar için adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları sağlaması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan vatandaşların katılabileceği alımlarda mesleklere göre aranan diğer koşullar şunlardır:

Avukat: Dört yıllık hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık ruhsatına sahip bulunmak ve 2026 KPSS P3 türünden en az 70 puan almak.

Dört yıllık hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık ruhsatına sahip bulunmak ve 2026 KPSS P3 türünden en az 70 puan almak. Hizmetli: Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 2026 KPSS P94 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 2026 KPSS P94 puan türünden en az 70 puana sahip olmak. Şoför: Üniversitelerin otobüs şoförlüğü veya kaptanlığı ön lisans bölümlerinden mezun olmak, süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesi bulundurmak ve KPSS P93 türünden asgari 70 puan almak.

Üniversitelerin otobüs şoförlüğü veya kaptanlığı ön lisans bölümlerinden mezun olmak, süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesi bulundurmak ve KPSS P93 türünden asgari 70 puan almak. Güvenlik Görevlisi: Güvenlik ve savunma ile ilgili ön lisans bölümlerini bitirmek, geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almak.

Güvenlik ve savunma ile ilgili ön lisans bölümlerini bitirmek, geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 almak. Tekniker: Elektrik, inşaat, iklimlendirme, tesisat veya bilgisayar alanlarındaki ilgili ön lisans programlarından mezun olmak ve KPSS P93 puanından en az 70 elde etmek.

Başvuru Tarihleri ve Süreç

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Aralık tarihinde başlayacak. Süreç 9 Aralık mesai bitiminde sona erecek olup adayların başvurularını süresi içinde tamamlaması gerekecek.