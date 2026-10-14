Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında düşük gelirli ailelere yönelik yeni sosyal yardım modelinin ayrıntıları şekilleniyor. Vatandaşlık maaşı olarak bilinen sistemde hane geliri, kira, gıda, çocuk ve enerji giderleri dikkate alınacak. İlk ödemelerin 2027 yılının ilk çeyreğinde pilot bölgelerde başlaması hedeflenirken başvuru koşulları ve ödeme yöntemleri de taslak çalışmalarda yer alıyor.

Dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için çalışmalar sürüyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan modelin, mevcut sosyal yardımları hanelerin gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemesi amaçlanıyor.

Yeni sistemde yalnızca kişilerin kazançları değil, aynı hanede yaşayan bireylerin toplam geliri ve temel giderleri de dikkate alınacak. Kira, ısınma, elektrik, gıda ve çocukların ihtiyaçları gibi harcama kalemlerinin destek hesaplamalarında belirleyici olması planlanıyor.

2027 Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar Olacak?

GETAD kapsamında bütün ailelere aynı miktarda ödeme yapılması yerine, hanelerin ihtiyaçlarına göre değişen tutarlarda destek verilmesi öngörülüyor.

Taslak çalışmalarda öne çıkan 23.552 TL, aylık vatandaşlık maaşı tutarı değil, hanelerin destek kapsamına alınmasında değerlendirilmesi öngörülen toplam gelir sınırı olarak belirtiliyor.

Planlanan destek kalemleri şöyle:

Kira desteği: Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler.

Doğal gaz ve yakacak yardımı: Soğuk iklimli bölgelerdeki haneler.

Elektrik ve fatura desteği: Enerji giderlerini karşılamakta zorlanan aileler.

Gıda yardımı: Temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanması.

Çocuk desteği: Çocuklu hanelerin ihtiyaçlarına yönelik ödemeler.

Barınma desteği: Konut giderleri yüksek olan vatandaşlar.

Vatandaşlık Maaşı Başvuru Şartları

Yeni sosyal yardım modelinde temel ölçütün hane geliri olması bekleniyor.

Değerlendirmelerde SGK kayıtları, gelir bilgileri, taşınmaz varlıkları, kira durumu ve hanedeki çocuk sayısı gibi verilerin kullanılması planlanıyor.

Emekliler, yaşlılar ve özel bakım ihtiyacı bulunan bireylerin yaşadığı haneler de gelir koşullarına göre sistem kapsamında değerlendirilebilecek.

Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

GETAD başvurularının e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınması üzerinde çalışılıyor.

Taslakta, hak sahiplerine özel bir ödeme kartı verilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Kart aracılığıyla yardımların bir bölümünün nakit olarak kullanılabilmesi, diğer bölümünün ise temel ihtiyaç alışverişlerine ayrılması öngörülüyor.

2027 Vatandaşlık Maaşı Ödeme Takvimi

Yeni destek sistemi için planlanan aşamalar şöyle:

Dönem Planlanan çalışma Aralık 2026 Pilot uygulama bölgelerinin belirlenmesi 2027 ilk çeyrek Pilot bölgelerde ilk ödemelerin başlatılması 2027 ilerleyen aylar Uygulamanın kademeli olarak yaygınlaştırılması

Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşması hedeflenen modelin toplam maliyetine ilişkin çalışmalarda 1,5 trilyon TL büyüklüğünde bir bütçe öngörüsü de gündeme geliyor.

GETAD'ın yasal altyapısına yönelik hazırlıkların tamamlanmasının ardından destek tutarları, başvuru koşulları ve pilot uygulamanın başlayacağı illerin belirlenmesi bekleniyor.