Dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için çalışmalar sürüyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan modelin, mevcut sosyal yardımları hanelerin gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemesi amaçlanıyor.
Yeni sistemde yalnızca kişilerin kazançları değil, aynı hanede yaşayan bireylerin toplam geliri ve temel giderleri de dikkate alınacak. Kira, ısınma, elektrik, gıda ve çocukların ihtiyaçları gibi harcama kalemlerinin destek hesaplamalarında belirleyici olması planlanıyor.
2027 Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar Olacak?
GETAD kapsamında bütün ailelere aynı miktarda ödeme yapılması yerine, hanelerin ihtiyaçlarına göre değişen tutarlarda destek verilmesi öngörülüyor.
Taslak çalışmalarda öne çıkan 23.552 TL, aylık vatandaşlık maaşı tutarı değil, hanelerin destek kapsamına alınmasında değerlendirilmesi öngörülen toplam gelir sınırı olarak belirtiliyor.
Planlanan destek kalemleri şöyle:
Kira desteği: Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler.
Doğal gaz ve yakacak yardımı: Soğuk iklimli bölgelerdeki haneler.
Elektrik ve fatura desteği: Enerji giderlerini karşılamakta zorlanan aileler.
Gıda yardımı: Temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanması.
Çocuk desteği: Çocuklu hanelerin ihtiyaçlarına yönelik ödemeler.
Barınma desteği: Konut giderleri yüksek olan vatandaşlar.
Vatandaşlık Maaşı Başvuru Şartları
Yeni sosyal yardım modelinde temel ölçütün hane geliri olması bekleniyor.
Değerlendirmelerde SGK kayıtları, gelir bilgileri, taşınmaz varlıkları, kira durumu ve hanedeki çocuk sayısı gibi verilerin kullanılması planlanıyor.
Emekliler, yaşlılar ve özel bakım ihtiyacı bulunan bireylerin yaşadığı haneler de gelir koşullarına göre sistem kapsamında değerlendirilebilecek.
Vatandaşlık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılacak?
GETAD başvurularının e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınması üzerinde çalışılıyor.
Taslakta, hak sahiplerine özel bir ödeme kartı verilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Kart aracılığıyla yardımların bir bölümünün nakit olarak kullanılabilmesi, diğer bölümünün ise temel ihtiyaç alışverişlerine ayrılması öngörülüyor.
2027 Vatandaşlık Maaşı Ödeme Takvimi
Yeni destek sistemi için planlanan aşamalar şöyle:
Dönem
Planlanan çalışma
Aralık 2026
Pilot uygulama bölgelerinin belirlenmesi
2027 ilk çeyrek
Pilot bölgelerde ilk ödemelerin başlatılması
2027 ilerleyen aylar
Uygulamanın kademeli olarak yaygınlaştırılması
Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşması hedeflenen modelin toplam maliyetine ilişkin çalışmalarda 1,5 trilyon TL büyüklüğünde bir bütçe öngörüsü de gündeme geliyor.
GETAD'ın yasal altyapısına yönelik hazırlıkların tamamlanmasının ardından destek tutarları, başvuru koşulları ve pilot uygulamanın başlayacağı illerin belirlenmesi bekleniyor.
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