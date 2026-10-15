Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği ve yakından takip ettiği konuların başında ek ödeme ve seyyanen zam beklentileri geliyor. Özellikle 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebiyle başlatılan hukuk mücadelesi gündemdeki yerini koruyor. Konunun Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine taşınmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri konuya ilişkin nihai kararı bekliyor.

Sosyal güvenlik sistemindeki maaş dengeleri ve enflasyon oranları çerçevesinde şekillenen bu süreç, emeklilerin alım gücünü artıracak yeni düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı sorusunu yeniden akıllara getiriyor.

Anayasa Mahkemesi Süreci ve Memur Emeklileri

Memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisinin temelinde, geçmiş dönemde çalışan memurlara yapılan ilave ödemenin kendilerine de verilmesi talebi yatıyor. Bu talep doğrultusunda yapılan bireysel başvurular Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı. AYM, 6 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla aynı konudaki ikinci başvurunun daha önce açılan 2026/7162 sayılı dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

Bu karar, başvuruların esas incelemesinin tek çatı altında yürütülmesinin önünü açarken, kamuoyunda "zam onaylandı" şeklinde yanlış bir algıya da yol açtı. Hukuki açıdan bu birleştirme kararı, emeklilere ek ödemenin kabul edildiği veya verildiği anlamına gelmiyor. Yalnızca hukuki sürecin tek bir dosya üzerinden ele alınacağını ve esas incelemeye geçildiğini gösteriyor. Nihai karar çıkana kadar ödeme tarihi veya miktarı konusunda kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Bu Kapsamda mı?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir diğer kritik husus ise yürütülen bu hukuki sürecin SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayıp kapsamadığıdır. Anayasa Mahkemesi önündeki dosya, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen ilave ödemenin memur emeklilerine yansıtılması talebi üzerine ilerliyor.

Bu nedenle, AYM'den çıkabilecek olası bir hak kazandırıcı karar doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam getirmeyecek. SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşları kapsayacak benzer bir ek ödeme veya seyyanen zam için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ayrıca yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mevcut durumda tüm emeklileri kapsayan genel bir seyyanen zam kararı bulunmuyor.

25 Bin TL Seyyanen Zam İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Son dönemde sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda dile getirilen 25 bin TL seyyanen zam iddiaları emekliler arasında büyük bir beklenti yarattı. Ancak uzmanlar ve yetkili merciler, bu rakamın yürürlüğe girmiş resmi bir karar olmadığını vurguluyor.

Söz konusu 25 bin TL rakamı, 2023 yılında verilen 8.077 TL'lik ödemenin güncel ekonomik koşullardaki ve enflasyon artışlarındaki karşılığına yönelik yapılan farazi hesaplamalar üzerinden gündeme geliyor. Resmi kurumlar tarafından onaylanmış, bütçeye yansıtılmış ya da Meclis'e sunulmuş böyle bir yasal teklif bulunmuyor. Emeklilerin bu tür spekülatif açıklamalara itibar etmemesi önem taşıyor.

Gözler Yargı Sürecinde ve Resmi Açıklamalarda

Emekli maaşlarına yönelik yapılacak olası ek iyileştirmeler, bütçe olanakları ve ilgili bakanlıkların yürüteceği çalışmalar doğrultusunda şekillenecek. Anayasa Mahkemesi'nin esas hakkındaki kararını vermesinin ardından memur emeklilerine yönelik hukuki sürecin netleşmesi bekleniyor. Çalışanlar ve emekliler, resmi makamların yapacağı açıklamaları takip etmeyi sürdürüyor.