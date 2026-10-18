Ocak 2027 emekli maaşı zammı için yeni hesaplamalar ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 5,56 olurken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dayalı tahminlerde altı aylık zam oranı yüzde 11,11 olarak hesaplandı. Bu senaryonun gerçekleşmesi ve gerekli yasal düzenlemenin yapılması halinde en düşük emekli aylığı 26 bin 168 TL'ye yükselebilecek.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2027 maaş artışına ilişkin hesaplamalar, açıklanan enflasyon verileri ve piyasa beklentileriyle yeniden şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan temmuz, ağustos ve eylül ayı verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında ilk üç aylık dönemi ortaya koydu.

Yılın ikinci yarısındaki üç aylık enflasyon artışı yüzde 5,56 olarak gerçekleşti. Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ait veriler bekleniyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yıl sonu enflasyon beklentisi ise altı aylık artışın yüzde 11,11 seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.

Ocak 2027 Emekli Maaşı Zam Hesaplaması

Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi halinde emekli aylıklarına uygulanabilecek artış ve örnek maaş hesaplamaları şu şekilde:

Mevcut maaş %11,11 zamlı maaş 23.552 TL 26.168 TL 25.000 TL 27.778 TL 30.000 TL 33.333 TL 35.000 TL 38.889 TL 40.000 TL 44.444 TL 50.000 TL 55.555 TL

Tablodaki rakamlar tahmini zam oranı üzerinden hesaplandı. En düşük emekli aylığına ilişkin artışın uygulanması ayrıca yasal düzenleme gerektiriyor.

En Düşük Emekli Maaşı 26 Bin 168 TL'ye Çıkabilir

Halen 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yüzde 11,11 oranında artış yapılması durumunda yaklaşık 2.616 TL yükseliş gerçekleşecek.

Böylece taban aylık 26.168 TL seviyesine ulaşabilecek. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına uygulanan enflasyon artışı, en düşük emekli aylığının otomatik olarak aynı oranda yükselmesi anlamına gelmiyor.

Emekli Zammı Ne Zaman Kesinleşecek?

Ocak 2027 emekli zammı, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin 2027 Ocak ayında açıklanmasının ardından kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon esas alınacak. En düşük emekli aylığına yönelik olası yeni tutar ise hükümetin kararı ve TBMM'de yapılabilecek yasal düzenlemeyle belirlenecek.

Böylece milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaşlar, yılın son üç aylık enflasyon verileri ve taban aylığa ilişkin kararlarla netlik kazanacak.