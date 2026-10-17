Halkbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, 30.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli faizsiz nakit kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca, 12.000 TL'ye varan promosyon ve çeşitli alışveriş avantajları da sağlanıyor.

Halkbank, emekli vatandaşlara yönelik önemli bir finansal destek kampanyası başlattığını duyurdu. Banka, emekli maaşını kendilerine taşıyan yeni müşterilerine özel, faizsiz nakit kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya ile emeklilerin anlık nakit ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda çeşitli promosyonlar ve günlük bankacılık işlemlerinde kolaylıklar sağlayarak kapsamlı bir destek paketi hedefleniyor.

Halkbank Faizsiz Emekli Kredisi Detayları

Emekli maaşını Halkbank'a transfer eden yeni müşterilere özel sunulan kampanya kapsamında, 30.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli nakit kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredi faizsiz olarak belirtilse de, tahsis ücreti ve yasal vergiler nedeniyle yıllık toplam maliyet oranı %1,0712'dir. Geri ödemeler, 12 eşit taksitte aylık 2.500 TL olarak yapılmaktadır.

Emeklilere Sunulan Diğer Avantajlar

Halkbank'ın emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya, sadece faizsiz kredi imkanıyla sınırlı kalmıyor. Banka, bu avantajlarla birlikte toplamda 60.000 TL'ye varan fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Bu tutar, tüm avantajların koşullarının sağlanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

12.000 TL'ye varan emekli promosyonu ödemesi

Paraf Değerlimiz kredi kartıyla belirli harcamalarda yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler

Yeni otomatik fatura ödeme talimatlarına 3.500 TL'ye varan ParafPara kazanma fırsatı

İnternet ve Mobil Şube üzerinden yapılan havale, EFT ve FAST işlemlerinde ücretsiz hizmet

Başvuru Şartları ve Süreci

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını başka bir bankadan Halkbank'a taşımaları gerekmektedir. Bu fırsat, yalnızca yeni emekli müşteriler için geçerlidir; mevcut Halkbank emeklileri veya ikinci maaşını aktaranlar kapsam dışıdır. Başvurular, Halkbank'ın en yakın şubeleri aracılığıyla şahsen yapılabilir. Başvuru öncesi koşulların bankadan öğrenilmesi önemlidir.