İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan İlk Evim Konut Kredisi için konuşulan yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade iddiaları heyecan yaratmaya devam ediyor. Ancak, bakanlıklar ve kamu bankaları tarafından yayımlanmış resmi bir başvuru takvimi veya kesinleşmiş kampanya şartı haberin, detayında...

Türkiye genelinde artan konut fiyatları ve yüksek kira bedelleri karşısında ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, uzun süredir hükümetten gelecek müjdeli finansman haberlerini bekliyor. Bu kapsamda gündemden düşmeyen İlk Evim Konut Kredisi, sosyal medya platformlarında ve ekonomi kulislerinde geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor.

Özellikle yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle sunulacağı öne sürülen kampanya, ev almak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir umut ışığı olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, sosyal medyada dolaşan bu rakamların henüz resmiyet kazanmadığına dikkat çekerek vatandaşları yanıltıcı bilgilere karşı uyarıyor.

Piyasalarda büyük bir beklenti yaratan bu finansman modeline ilişkin resmi kurumların yapacağı açıklamalar adım adım takip edilirken, mevcut durumun detayları netleşiyor.

Yüzde 1,20 Faiz ve 180 Ay Vade İddiaları Gerçeği Yansıtıyor mu?

Konut sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında faiz oranları ve ödeme kolaylıkları geliyor. Konuşulan senaryolara göre, aylık yüzde 1,20 faiz oranı ve 15 yıla denk gelen 180 ay vadeli ödeme planının hayata geçirilmesi durumunda, ilk kez konut alacak vatandaşların aylık taksit yükünün ciddi ölçüde hafiflemesi öngörülüyor.

Ancak ekim ayı ortası itibarıyla yapılan resmi incelemelerde, söz konusu koşulları doğrulayan herhangi bir bakanlık genelgesine veya kamu bankası duyurusuna ulaşılamadı. Şu aşamada paylaşılan faiz oranları ve vade seçenekleri kesinleşmiş kredi şartları olarak değil, yalnızca piyasa beklentileri ve kulis tahminleri olarak değerlendiriliyor. Kampanyanın nihai çerçevesi, ilgili kurumların ortak çalışmaları tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Olası Başvuru Şartları Neler Olacak?

İlk Evim Konut Kredisi'nin resmiyet kazanması durumunda, başvuruda bulunacak adayların sağlaması gereken bazı temel kriterlerin yer alması bekleniyor. Geçmiş konut kampanyalarından ve sektörel beklentilerden yola çıkarak öne çıkan olası değerlendirme başlıkları şunları kapsıyor:

İlk Konut Şartı: Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine Türkiye sınırları içerisinde kayıtlı konut bulunup bulunmadığı titizlikle incelenecek.

Gelir Şartı: Hane halkı toplam gelirine ilişkin belirli bir üst sınır getirilerek, gerçekten desteğe ihtiyacı olan kesimlerin hedeflenmesi bekleniyor.

Kredi Ödeme Gücü: Başvuru sahiplerinin düzenli bir gelire sahip olması ve aylık kredi taksitlerini karşılama kapasitesini belgelemesi gerekecek.

Peşinat Oranı: Konut bedelinin ne kadarının banka kredisiyle, ne kadarının alıcı tarafından öz kaynakla karşılanacağı netleşecek.

Konut Değer Sınırı: Satın alınacak evin fiyatı veya eksper değeri için bölgelere göre üst sınır getirilebileceği konuşuluyor.

Bu maddelerin hiçbiri henüz kesinleşmiş resmi kurallar olmayıp, düzenleme yayımlandığında nihai kriterler netlik kazanacak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak ve Hangi Bankalar Yetkilendirilecek?

Vatandaşların en çok yönelttiği soruların başında başvuruların ne zaman ve hangi kurumlar aracılığıyla alınacağı geliyor. Şu an için Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının kampanyada doğrudan görev alacağına dair resmi bir taahhüt veya açıklama yapılmış değil.

Başvuru takviminin ve şartların belirlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak ortak açıklamaların beklenmesi gerekiyor.

Uzmanlar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dolandırıcılık iddialarına ve asılsız "başvurular başladı" haberlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Resmi makamlarca yapılmayan hiçbir duyuruya itibar edilmemesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Kampanyanın şartları duyurulduğunda, ev hayali kuran milyonlarca vatandaş için yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak.