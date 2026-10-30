Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlamakta zorlanan çalışanlar, SGK'nın kısmi emeklilik uygulamasındaki yaş ve sigortalılık şartlarını araştırıyor. Kadın ve erkek sigortalılar açısından ilk işe giriş tarihi, emekli olunabilecek dönemin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle 3600, 4500 ve 7200 prim günüyle emeklilik koşulları arasındaki farklar dikkat çekiyor.

Türkiye'de emeklilik hakkı kazanmak isteyen sigortalılar için prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresi birlikte değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) uyguladığı şartlar, kişinin ilk sigorta başlangıcına ve çalışma statüsüne göre değişiyor.

Özellikle 3600 prim günüyle emeklilik, çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Ancak bu seçenek bütün sigortalılar için geçerli olmadığı gibi yalnızca prim gününü doldurmak da emeklilik hakkı sağlamıyor.

Kadın ve erkek çalışanların tabi olduğu yaş koşulları, sigorta başlangıcı ve gerekli şartların tamamlandığı tarihe göre farklılaşıyor.

3600 Günle Emeklilikte Kadın ve Erkek Yaş Şartları

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4A kapsamındaki çalışanlar, belirli koşullarla 3600 gün üzerinden kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Temel şartlar şöyle:

Sigorta başlangıcı: 8 Eylül 1999 veya öncesi.

Sigortalılık süresi: En az 15 yıl.

Prim gün sayısı: En az 3600 gün.

Kadınlarda yaş: Şartların tamamlandığı döneme göre 50-58.

Erkeklerde yaş: Şartların tamamlandığı döneme göre 55-60.

Şartlarını geç tamamlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş uygulanıyor. Dolayısıyla 3600 günü bulunan her kadın sigortalının 50 yaşında emekli olabileceği bilgisi doğru değil.

1999 Sonrası Sigorta Girişlerinde Emeklilik Tablosu

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan 4A çalışanlarında farklı koşullar bulunuyor.

Bu dönemde kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurarak 7000 prim günüyle emekli olabiliyor. Alternatif olarak 25 yıllık sigortalılık ve 4500 prim günü şartıyla da aynı yaşlarda emeklilik mümkün.

2008 Sonrası Sigortalılarda Prim Hesabı

1 Mayıs 2008 sonrasında ilk kez 4A kapsamında çalışmaya başlayanlarda normal emeklilik için 7200 prim günü aranıyor. Yaş şartı, prim koşulunun tamamlandığı döneme göre kademeli belirleniyor.

Kısmi emeklilikte ise ilk sigorta yılına bağlı olarak 4600 günden başlayıp 5400 güne ulaşan prim şartı uygulanıyor.

SGK Emeklilik Başvurusunda Dikkat Edilecekler

Bağ-Kur ve kamu görevlilerinin emeklilik şartları 4A kapsamından farklı olabiliyor. Ayrıca özel sigortalılık durumları ve hizmet birleştirmeleri emeklilik hesabını etkileyebiliyor.

Çalışanların başvuru öncesinde e-Devlet hizmet dökümlerini inceleyerek ilk sigorta tarihlerini, prim günlerini ve tabi oldukları statüyü kontrol etmeleri gerekiyor.