Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar için Kuveyt Türk'ün promosyon kampanyası dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik uygulamada temel ödeme maaş miktarına göre belirlenirken, ek koşulları karşılayan müşterilere ilave nakit fırsatı sunuluyor. Kampanyanın ödeme tablosu ve başvuru şartları belli oldu.

Emekli maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, ekim ayının son günlerinde promosyon kampanyalarını karşılaştırıyor. Kuveyt Türk, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik uygulamasında maaş tutarına göre değişen nakit ödemeler sunuyor.

Bankanın açıkladığı kampanyada temel promosyonun yanında kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura ödeme talimatlarına bağlı ek ödüller bulunuyor. Ancak en yüksek tutardan yararlanabilmek için bütün kampanya koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Promosyon ödemesi, emekli aylığına yapılan kalıcı zam niteliği taşımıyor. Bankanın maaş müşterilerine belirli taahhüt karşılığında sunduğu ayrı bir nakit avantajı olarak uygulanıyor.

Kuveyt Türk Emekli Promosyonu 2026 Ödeme Tablosu

Kuveyt Türk'ün duyurduğu kampanyada temel promosyon tutarı, emeklinin aldığı aylığa göre belirleniyor. Kredi kartı ve fatura talimatı ödülleriyle toplam ödeme artabiliyor.

Güncel promosyon tutarları şöyle:

10.000 TL'nin altındaki maaşlar: 5.000 TL temel, toplam 7.000 TL.

10.000-14.999 TL arasındaki maaşlar: 8.000 TL temel, toplam 10.000 TL.

15.000-19.999 TL arasındaki maaşlar: 10.000 TL temel, toplam 12.000 TL.

20.000 TL ve üzerindeki maaşlar: 12.000 TL temel, toplam 14.000 TL.

Listelenen toplam tutarlar, her iki ek promosyon koşulunun karşılandığı durumda geçerli oluyor.

14 Bin TL Promosyon İçin Ek Şartlar

Kampanyada kredi kartından tek seferde en az 1.000 TL harcama yapan müşterilere 1.000 TL ek promosyon sağlanıyor. Yeni fatura talimatlarının tahsil edilmesiyle de toplam 1.000 TL ilave ödeme kazanılabiliyor.

Maaş müşterisi olunmadan önce verilen mevcut fatura talimatları bu ek ödül kapsamında değerlendirilmiyor. Ek promosyon hakları, ilk emekli maaşı hesaba yatırıldıktan sonra kazanılabiliyor.

Emekli Maaşı Taşıma ve Başvuru İşlemleri

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca Kuveyt Türk'ten alma taahhüdünde bulunması gerekiyor.

Maaşını yeni taşıyanlar, ilk maaşlarından en az bir kez çekim yaptıktan sonra promosyon başvurusunda bulunabiliyor. Mevcut maaş müşterileri ise beklemeden başvurabiliyor.

İşlemler mobil bankacılık veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Banka, temel promosyonun başvuruyu takip eden üç iş günü sonrasında ödendiğini belirtiyor.

Birden fazla emekli aylığı alan müşterilerde maaşların toplamı dikkate alınarak tek promosyon hesaplanıyor. Kampanya koşullarının başvuru sırasında yeniden incelenmesi gerekiyor.