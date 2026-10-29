Kademeli emeklilik için Meclis’e sunulan yeni teklif komisyonda bekliyor. TBMM özetinde 1999–2008 dönemindeki sigortalılar için yaş düzenlemesi anlatılırken, teklifin madde metni farklı bir çerçeve içeriyor. Prim koşulları, kapsam ve yasama süreci bakımından dikkat çeken bu ayrım, emeklilik bekleyenler açısından önem taşıyor. Henüz yürürlüğe giren bir hak veya kesinleşmiş takvim bulunmuyor.

Kademeli emeklilik bekleyenlerin gündemine yeni bir kanun teklifi girdi. 26 Ekim 2026’da TBMM Başkanlığına sunulan, 2/3988 esas numaralı teklif, sosyal güvenlik mevzuatında değişiklik yapılmasını öngörüyor. Ancak düzenlemeyi değerlendirirken yalnızca “1999–2008 girişlilere emeklilik” başlığına bakmak yeterli değil. Meclis kayıtlarındaki özet ile teklifin madde metni birlikte okunduğunda, kapsamın nasıl tanımlandığı konusunda önemli bir farklılık görülüyor.

Meclis özetinde hangi sigortalılar yer alıyor?

TBMM’nin teklif özetinde, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında bulunan kişilerin emeklilik yaşlarının başlangıç tarihlerine göre kademeli belirlenmesinin amaçlandığı ifade ediliyor. Mevcut prim ve hizmet koşullarının korunması da aynı özette yer alıyor.

Teklifin ilk imza sahipleri, DEM Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Muş Milletvekili Sezai Temelli. Bu kayıt, milletvekillerinin sunduğu bir yasama önerisini gösteriyor; kabul edilmiş bir emeklilik düzenlemesi anlamına gelmiyor.

Haber görseli

Madde metni neden ayrıca okunmalı?

Teklifin birinci maddesi, sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim günü şartlarını tamamladığı hâlde yaş koşulunu karşılamayanların yazılı başvuruyla aylığa erişmesini öneriyor. Düzenleme metninde 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlara ilişkin ifade bulunuyor.

Buna karşılık, TBMM özetindeki 30 Nisan 2008 üst sınırı madde metninde açıkça yazılmıyor. Ayrıca maddede, sigorta başlangıç yıllarına göre sıralanmış bir emeklilik yaşı tablosu bulunmuyor. Dolayısıyla tekliften hareketle “2000 girişli şu yaşta, 2005 girişli bu yaşta emekli olacak” şeklinde kesin bir hesap çıkarmak mümkün değil.

Metnin mevcut hâli, özetin anlattığı kademeli yaş modelinden farklı olarak, diğer koşulları tamamlayanlar için yaş engelinin kaldırılması yönünde bir öneri içeriyor.

Komisyon aşamasında son durum ne?

29 Ekim 2026 itibarıyla teklifin durumu “komisyonda” olarak görünüyor. Esas komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu; tali komisyon ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu. Her iki komisyona giriş tarihi 28 Ekim 2026 olarak kaydedilmiş. Kayıtta bir kabul kararı veya tamamlanmış işlem bulunmuyor.

Komisyona gönderilmek, teklifin kabul edildiği anlamına gelmiyor. TBMM’nin yasama sürecine ilişkin açıklamalarına göre komisyonlar teklifleri aynen kabul edebiliyor, değiştirerek kabul edebiliyor veya reddedebiliyor. Maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri de görüşülen düzenlemenin içeriğini değiştirebiliyor.

Emeklilik bekleyenler hangi bilgiyi esas almalı?

Bu aşamada teklif üzerinden kişiye özel emeklilik tarihi hesaplamak veya yeni bir başvuru hakkı doğduğunu söylemek doğru olmaz. Teklifte yayımdan sonra yürürlük öngörülmesi de tek başına uygulamayı başlatmaz; bu hüküm, önerinin kanunlaşması hâlinde anlam kazanır.

“Kademeli emeklilik son dakika” ve “kademeli emeklilik Meclis” aramalarında karşılaşılan haberlerde üç ayrıntıya birlikte bakılması gerekiyor: Teklifin esas numarası, güncel komisyon durumu ve doğrudan madde metni. Böylece başka tekliflere ait yaş tablolarının yeni düzenlemeyle karıştırılması önlenebilir. Şimdilik okuyucu açısından belirleyici bilgi, önerinin yasama sürecinde bulunduğu ve kesinleşmiş bir emeklilik takvimi sunmadığıdır.