Emeklilik tarihini hesaplayanların yalnızca toplam prim gününe bakması yeterli olmayabiliyor. Sigorta başlangıcı, bildirilen çalışma süreleri ve hizmet statüsü, emeklilik koşullarının belirlenmesinde önem taşıyor. Peki, SGK hizmet dökümünde hangi bilgiler kontrol edilmeli? Eksik görünen günler her zaman hata mı? Başvuru öncesinde yapılacak dikkatli bir inceleme, kayıtlardaki sorunların erkenden fark edilmesini sağlayabiliyor.

Yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik için gün sayanların ilk baktığı rakam genellikle toplam prim oluyor. Ancak “Günüm tamamlandı, artık emekli olabilirim” demeden önce çalışma geçmişinin ayrıntılarını incelemek gerekiyor. Sigorta başlangıç tarihi, hizmetin hangi kapsamda bildirildiği ve kayıtlardaki boşluklar, emeklilik hesabında farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Kontrole e-Devlet’teki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi” hizmetinden başlanabilir. Yalnızca son altı aylık hareketleri gösteren ekranla yetinmeden, geçmiş çalışma dönemlerinin tamamı gözden geçirilmeli. İlgili hizmetlere e-Devlet’in SGK sayfasından ulaşılabiliyor.

İlk sigorta kaydı, emeklilik başlangıcıyla aynı mı?

Hizmet dökümündeki en eski tarihin hangi sigorta koluna ait olduğu özellikle önemli. Yalnızca kısa vadeli sigorta kapsamında yapılan staj veya çıraklık bildirimi, emekliliğe esas uzun vadeli sigorta başlangıcıyla karıştırılmamalı. Ekranda eski bir tescil tarihinin bulunması, tek başına o tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılabileceği anlamına gelmiyor. SGK’nın staj sürelerine ilişkin açıklaması da bu ayrımı vurguluyor.

Bu nedenle ilk işe giriş tarihiyle birlikte, o dönemde emekliliğe esas prim bildirilip bildirilmediği de incelenmeli. İşyerinde fiilen çalışmaya başlanılan tarihle kayıtlardaki başlangıç arasında fark varsa bunun nedeni araştırılmalı.

Eksik prim günü her zaman yanlış bildirim mi?

Çalışılan ayların karşısındaki gün sayıları tek tek kontrol edilmeli. Ayın tamamında, tam süreli ve kesintisiz çalışılan bir dönemde beklenmedik gün eksikliği görülmesi açıklama gerektirir. Ancak her ayın mutlaka 30 gün görünmesi gerektiği düşüncesi de doğru değil. Ay içinde işe giriş veya çıkış, ücretsiz izin, istirahat ve kısmi çalışma gibi durumlar bildirilen gün sayısını etkileyebilir.

Örneğin ay ortasında işe başlayan kişinin kaydıyla bütün ay çalışan kişinin kaydı aynı olmayacaktır. Önemli olan, bildirilen sürenin gerçek çalışma koşullarıyla örtüşmesidir. Eksik gün nedeni varsa bu bilgi, bordro ve izin kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

İşyeri ve kazanç bilgilerini de karşılaştırın

Hizmet dökümünde çalışılan işyerlerinin unvanları, giriş ve çıkış tarihleri de incelenmeli. Hiç çalışılmayan bir işyerinden bildirim bulunması veya çalışılan bir dönemin görünmemesi açıklığa kavuşturulmalı.

Kontrol yalnızca gün sayısıyla sınırlı tutulmamalı. Prime esas kazanç, ücret bordrosundaki ilgili tutarla karşılaştırılmalı; bankaya yatan net maaşla doğrudan eşit olması beklenmemeli. Beklenmedik düşüşler veya uzun süre değişmeyen bildirimler varsa işyerinden açıklama istenmeli.

Farklı statülerdeki çalışmalar birlikte değerlendirilmeli

Çalışma hayatında 4A, 4B veya 4C kapsamında hizmeti bulunanların yalnızca tek bir statüdeki gün toplamına bakması yeterli olmayabilir. Farklı kapsamlardaki süreler, varsa çakışmalar ve borçlanma kayıtları birlikte incelenmeli. Emeklilik koşulları herkese aynı yaş ve prim günü üzerinden uygulanmıyor; ilk sigortalılık tarihi ve tabi olunan hükümler belirleyici oluyor.

“Ne zaman emekli olurum?” sorusunun yanıtı nereden kontrol edilir?

e-Devlet’te bulunan “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” hizmeti, emeklilik planlaması için başvurulabilecek resmî ekranlardan biri. Ancak hizmetlerde açıklanamayan eksiklik veya uyuşmazlık varsa başvuru öncesinde SGK’dan inceleme istenmesi önem taşıyor. SGK da hizmetlerinde tereddüt bulunan sigortalıların kurumdan resmî değerlendirme talep edebileceğini belirtiyor.

Eksik kayıt fark edildiğinde ilgili aylar not edilmeli; bordro, sözleşme ve çalışma belgeleri saklanmalı. İşverenle görüşülmesinin ardından sorun çözülemiyorsa sosyal güvenlik merkezine başvurulabilir. ALO 170 üzerinden de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında bilgi, başvuru ve şikâyet iletilebiliyor.