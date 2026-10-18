Emeklilikte Adalete Takılanlar Derneği (EMADDER), çalışanların emeklilik hakkına erişiminde yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla Ankara'da bir araya geldi. Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanan dernek üyeleri adına açıklamayı EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu yaptı. Uğurlu, mevcut mevzuat nedeniyle milyonlarca çalışanın uzun yıllar fazladan çalışmak zorunda kaldığını belirterek kademeli emeklilik düzenlemesinin acilen hayata geçirilmesini istedi.

Bir Günlük Farkın Emeklilik Süresine Etkisi

Mevcut sosyal güvenlik uygulamalarında 8 Eylül 1999 ile 9 Eylül 1999 tarihleri arasındaki tek bir günlük sigorta girişi farkı, çalışanların emeklilik yaşını 17 ila 20 yıl ertelemektedir. Bu durum prim günü ve yaşı daha fazla olan sigortalılar aleyhine ciddi bir eşitsizlik oluşturmaktadır.

Sistemdeki adaletsizliğe dikkat çeken Mihriban Uğurlu, daha fazla prim ödeyen çalışanların ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldığını dile getirdi. Uğurlu, sistemin mantığına aykırı bir işleyiş olduğunu vurgulayarak şu temel soruları kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sundu:

Daha yüksek prim ödeyen çalışanlar neden daha uzun süre beklemek zorunda kalıyor?

Yalnızca bir günlük sigorta başlangıcı farkı nasıl 17 ila 20 yıllık gecikmeye yol açabiliyor?

Söz konusu düzenleme nedeniyle mağduriyet yaşayan 4,5 milyon emekçi ne zamana kadar bekleyecek?

Bütçe Eleştirisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisine Çağrı

Yetkililerin bütçe kısıtlamalarını gerekçe göstermesine karşı çıkan EMADDER Genel Başkanı, çalışanlardan peşin olarak kesilen primlerin akıbetini sordu. Emeklilik hakkının bütçe gerekçeleriyle ötelenemeyeceğini ifade eden Uğurlu, toplanan prim gelirlerinin çalışanların güvencesi olduğunu belirtti.

Siyasi partilere ve milletvekillerine doğrudan çağrıda bulunan dernek yönetimi, konunun siyaset üstü bir adalet meselesi olduğunu kaydetti. Kademeli emekliliğin yalnızca seçim dönemlerinde gündeme gelen bir vaat olarak kalmaması gerektiğini ifade eden Uğurlu, çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurgulayarak kendi yaşam haklarını talep ettiklerini ve mücadelenin devam edeceğini açıkladı.