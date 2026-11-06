Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan yeni kararla birlikte cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları güncellendi. Standart cihazlarda 40 bin TL, yenilenmiş telefonlarda ise 50 bin TL sınırına göre 12 ay veya 3 ay vade uygulanacak.

Akıllı telefon sahibi olmak ya da mevcut cihazını yenilemek isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir finansal düzenleme hayata geçirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan yeni kararla birlikte, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları yeniden güncellendi. Artan teknoloji fiyatları, enflasyonist baskılar ve piyasa dinamikleri göz önünde bulundurularak şekillendirilen bu düzenleme, tüketicilerin bütçe planlamalarını doğrudan etkileyecek yeni kuralları beraberinde getirdi.

Standart Telefon Alımlarında 40 Bin TL Sınırı

Alınan resmi karara göre, sıfır cep telefonu alımlarında fiyat baremi baz alınarak tüketici kredisi vadelerinde keskin ayrımlara gidildi. Buna göre, satış fiyatı 40 bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için bankalar ve finansman şirketleri tarafından kullandırılacak kredilerde vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

Tüketiciler, bu fiyat aralığındaki cihazlar için daha uzun vadeli ödeme kolaylığından yararlanmaya devam edebilecek. Buna karşın, fiyatı 40 bin Türk Lirasının üzerinde olan üst segment akıllı telefonlarda ise vade sınırı yalnızca 3 ay olarak sınırlandırıldı. Bu durum, yüksek fiyat etiketine sahip amiral gemisi cihazları kredi ile almak isteyen vatandaşlar için geri ödeme süreçlerini oldukça daraltmış durumda.

Yenilenmiş Telefonlarda 50 Bin TL Avantajı

Düzenlemenin en dikkat çekici ve tüketicileri teşvik edici yönlerinden biri de çevre dostu ve bütçe dostu bir alternatif olan yenilenmiş telefonlara getirilen özel vade şartları oldu.

27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yasal olarak "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliği taşıyan iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde farklı bir limit havuzu oluşturuldu. Bu kapsamda, söz konusu yönetmelik şartlarına uygun olan "yenilenmiş ürün" statüsündeki cep telefonlarında fiyat sınırı 50 bin Türk Lirası ve altında olan modeller için 12 ay vade imkanı tanındı. Fiyatı 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş cihazlar için ise vade sınırı yine 3 ay olarak sabitlendi. Bu esneklik, son dönemin popüler tercihi olan yenilenmiş teknoloji ürünlerine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ekonomi ve finans uzmanları, tüketici kredilerindeki bu vade sınırlamalarının cep telefonu pazarındaki satın alma alışkanlıklarını kökten değiştireceğini ifade ediyor.

Vatandaşların kredi kullanarak yapacağı teknoloji harcamalarında hayal kırıklığı yaşamaması ve yanlış bütçe planlaması yapmaması için satın alacakları cihazın sıfır mı yoksa yenilenmiş ürün statüsünde mi olduğunu, ayrıca belirlenen fiyat sınırlarını aşıp aşmadığını önceden kontrol etmesi büyük önem taşıyor. BDDK'nın yayımladığı bu stratejik karar, ilgili tüm finansal kuruluş birliklerine iletilerek resmiyet kazandı ve yürürlüğe girdi.