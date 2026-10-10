Tasarruf finansman sektörünün önde gelen kuruluşlarından Eminevim, toplam teslimat sayısını 600 bine çıkararak sektörde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, bu eşiği aşan ilk firma olma özelliğini taşıyor ve bu başarısıyla sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Eminevim, bu büyük dönüm noktasını Genel Müdürlük binasında düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Programda, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ile birlikte, teslimat sıralamasında öncesinde ve sonrasında yer alan 10 üye de özel olarak ağırlandı. Etkinlikte üyelere hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından takdim edildi. Bu dönüm noktası, 1
Eminevim 600 Bin Teslimat Başarısıyla Sektörde Bir İlke İmza Attı
Tasarruf finansman sektörünün lider kuruluşlarından Eminevim, toplam teslimat sayısını 600 bine çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, bu dönüm noktasına ulaşan sektördeki ilk firma olduğunu duyurdu. Genel Müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ağırlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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