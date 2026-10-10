Tasarruf finansman sektörünün önde gelen kuruluşlarından Eminevim, toplam teslimat sayısını 600 bine çıkararak sektörde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, bu eşiği aşan ilk firma olma özelliğini taşıyor ve bu başarısıyla sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Eminevim, bu büyük dönüm noktasını Genel Müdürlük binasında düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Programda, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ile birlikte, teslimat sıralamasında öncesinde ve sonrasında yer alan 10 üye de özel olarak ağırlandı. Etkinlikte üyelere hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından takdim edildi. Bu dönüm noktası, 1