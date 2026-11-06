Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 1,5 yıllık sözleşmeye imza atarak teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. 46 yaşındaki genç çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla birlikte takımla ilk temasını sağladı. Süper Lig'de zirve yarışının 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli ekibi yeniden şampiyonluk potasına sokmayı hedefleyen tecrübeli teknik adam, ilk günden disiplinli ve yoğun bir çalışma temposunun startını verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Dirk Kuyt yönetiminde İngiliz devi Liverpool'u Kadıköy'de 3-2 deviren Fenerbahçe'de moral seviyesi üst düzeye çıkarken, yeni teknik patron Emre Belözoğlu'nun sahaya inmesi camiadaki heyecanı daha da artırdı.

Çorum FK Maçının Hazırlıkları Hız Kesmeden Sürecek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, zorlu müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk idman, salonda ve sahada yapılan ısınma hareketleriyle start aldı. Ardından çabukluk, koordinasyon ve yüksek tempoda pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise dar alanda yapılan çift kale maçlarla günü tamamladı. Çorum deplasmanından mutlak 3 puanla dönmeyi hedefleyen genç çalıştırıcının, oyuncularla antrenman öncesinde ve esnasında sık sık bire bir görüşmeler gerçekleştirerek taktiksel beklentilerini aktardığı gözlendi.

Savunmanın Kilit İsminden Müjdeli Haber Geldi

Fenerbahçe'de zorlu lig maratonu öncesinde sağlık heyetinden sevindirici bir haber geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve tedavisi devam eden Hollandalı stoper Nathan Ake, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli savunmacının sahaya geri dönmesi, teknik heyet ve taraftarlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Defans hattındaki organizasyonu güçlendirmesi beklenen Hollandalı yıldızın, 8 Kasım'da oynanacak olan Arca Çorum FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer alıp almayacağı ise yapılacak son kontrollerin ve sağlık kurulunun değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

Liderlik Yarışında Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Zirve yarışında Galatasaray'ın gerisine düşen ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni bir galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Takımdaki hırs ve isteğin üst seviyede olduğu gözlemlenirken, 46 yaşındaki teknik adamın ligdeki ilk sınavı olan Çorum deplasmanında nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merakla bekleniyor. Samandıra'da yakalanan bu olumlu havanın Süper Lig performansına doğrudan yansıması hedefleniyor.