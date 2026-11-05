Fenerbahçe’deki görevinden ayrılan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal için gece geç saatlerde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübe veda eden deneyimli çalıştırıcıya İran ligi ekiplerinden Tractor FC resmi transfer teklifinde bulundu. Başarılı teknik adam ile kulüp yöneticileri arasında resmi görüşmeler resmen başladı.

Fenerbahçe’de geçirdiği yoğun ve hareketli dönemin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine ara vermeden yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Kadıköy temsilcisine veda etmesinin ardından geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu olan 65 yaşındaki çalıştırıcı için gece geç saatlerde sürpriz bir transfer iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Türk futbolunun en deneyimli ve saygın isimlerinden biri olan İsmail Kartal, Ortadoğu futbolunun iddialı ve tutkulu ekiplerinden birinin radarına girdi. Süper Lig'de uzun yıllar boyunca edindiği geniş bilgi birikimi ve taktiksel tecrübesiyle dikkat çeken başarılı çalıştırıcının, gelen bu cazip teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

İran Temsilcisi Tractor FC Resmi Olarak Masaya Oturdu

Edinilen son dakika bilgilerine ve basına yansıyan detaylı haberlere göre, İran Pro Ligi’nin en köklü ve geniş taraftar kitlesine sahip kulüplerinden biri olan Tractor FC, tecrübeli teknik adamı takımın başına geçirmek adına hızlı bir şekilde harekete geçti. Türk teknik adama resmi teklifini ileten İran temsilcisi, İsmail Kartal ile prensipte anlaşmak ve sözleşme detaylarını konuşmak üzere resmi görüşmelere başladı. Kulüp yönetiminin, tecrübeli çalıştırıcının saha içi yönetimindeki başarısına, oyuncularla kurduğu güçlü iletişime ve geniş lig tecrübesine son derece güvenerek bu adımı attığı belirtildi. Yapılan ilk temasların ardından tarafların detayları görüşmek üzere randevulaştığı ifade edildi.

Yeniden İran Yolu Göründü: Unutulmaz Persepolis Geçmişi

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal için İran futbolu, lig dinamikleri ve ülke atmosferi hiç de yabancı bir kulvar değil. Hatırlanacağı üzere başarılı çalıştırıcı, 27 Ocak 2025 tarihinde İran’ın en popüler, popülaritesi yüksek ve başarılı kulüplerinden biri olan Persepolis FC ile resmi sözleşme imzalamıştı. Sezon sonuna kadar söz konusu takımın başında görev yapan tecrübeli teknik hoca, orada sergilediği disiplinli yönetim anlayışı ve elde ettiği saha sonuçlarıyla bölge futbolunda adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. İran ligini ve bölgedeki futbol kültürünü son derece yakından tanıması, muhtemel adaptasyon sürecini hızlandıracağı için Tractor FC yönetimi bu transferi öncelikli hedef olarak belirledi.

Kariyerinde Yepyeni Bir Dönüm Noktası ve Gelecek Planları

Fenerbahçe’deki görevinden ayrılmasının hemen ardından yurt dışından gelen teklifleri masaya yatıran İsmail Kartal’ın, Tractor FC projesine ve sunduğu şartlara nasıl bir yanıt vereceği futbol kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının; sunulan bütçe, hedeflenen kadro yapılanması ve kulübün uzun vadeli planları doğrultusunda son kararını vermesi öngörülüyor. Türk teknik adamın kararını kısa süre içerisinde netleştirerek kamuoyuna duyurması bekleniyor. Türk futbolunu yurt dışında bir kez daha başarıyla temsil etme ihtimali taşıyan bu kritik imza süreci, spor basınının ve futbolseverlerin manşetlerindeki ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Futbol Kamuoyu Resmi Açıklamaya Kilitlendi

Tecrübeli çalıştırıcının İran ekibiyle yapacağı nihai görüşmelerin ardından tarafların el sıkışması halinde resmi imzaların atılması ve imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor. İsmail Kartal’ın teknik ekibini de yanında götüreceği iddia edilirken, tecrübeli hocanın bu kararı kariyeri açısından yeni bir sayfa niteliği taşıyor.