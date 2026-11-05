Teknik direktörlük makamında yaşanan kan değişimi ve Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçişiyle birlikte Fenerbahçe’de adeta yeni bir dönem başladı. Kadro planlaması ve saha içi organizasyonu sil baştan ele alan sarı-lacivertli yönetim, futbol şubesinin idari yapılanmasını da tecrübeli ve kulüp genetiğini iyi bilen isimlere emanet etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kulüpten sızan son bilgiler, camiada büyük bir yankı uyandırdı. Başkan Aziz Yıldırım’ın, kulübün efsane isimlerinden biri olan eski milli kaleci Volkan Demirel’i yeniden sarı-lacivertli bünyeye kazandırmak adına harekete geçtiği öne sürüldü.

Oğuz Çetin’in Yerine Kaptan Volkan Demirel İddiası

Sarı-lacivertli yönetimin masa üstündeki planına göre, futbol şubesindeki operasyonel süreçlerin başına doğrudan Volkan Demirel’in getirilmesi düşünülüyor. Halihazırda futbol direktörlüğü görevini yürüten Oğuz Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılabileceği ve oluşan idari boşluğun 45 yaşındaki futbol adamı ile doldurulacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım’ın, kulübe uzun yıllar hizmet etmiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmiş simge bir ismi idari kadroya dahil ederek hem soyunma odasındaki disiplini sağlamayı hem de camiadaki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel Yeniden Omuz Omuza

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni çalıştıran Volkan Demirel’in, yuvaya dönmesi halinde saha kenarındaki Emre Belözoğlu ile nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden merak konusu oldu. Futbolculuk yıllarında uzun süre birlikte ter döken, A Milli Takım ve Fenerbahçe çatısı altında sayısız zafere imza atan iki yakın dostun bu kez idari ve teknik mekanizmanın başında omuz omuza verecek olması, sarı-lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Yönetimin, ikilinin arasındaki güçlü bağ ve uyum sayesinde futbol takımındaki sevk ve idare süreçlerinin çok daha hızlı ve sorunsuz ilerleyeceğine inandığı belirtiliyor.

17 Yıllık Efsane Kaptanlık Mirası Yuvaya Dönüyor

Volkan Demirel, 2002 yılında adım attığı Fenerbahçe kulübünden 2019 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak ayrılmıştı. Tam 17 yıl boyunca aralıksız sarı-lacivertli formayı giyen, bu süreçte başka hiçbir kulübün başarısı için mücadele etmeyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane eldiven, tutkulu yapısıyla da hafızalara kazınmıştı. Sarı-lacivertli renklere olan aidiyetiyle tanınan unutulmaz kaptanın, idari bir rolle de olsa yeniden samandıra Tesisleri'ne adım atacak olması, Kadıköy’de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak nitelikte görülüyor.