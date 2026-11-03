Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için yürütülen çalışmalarda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yapılan müzakerelerde pürüz çıkması üzerine rotayı yerli hocalara çeviren sarı-lacivertli yönetimin gündemine giren ilk ve en güçlü isim Emre Belözoğlu oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasının ardından başlayan yeni hoca arayışları tüm hızıyla ve sıcak gelişmelerle devam ediyor. Yönetim, geçici bir çözüm olarak takımı kulübün unutulmaz isimlerinden Dirk Kuyt emaretine verdiğini duyurmuş olsa da, kalıcı teknik adam hususundaki temaslar kulisleri hareketlendirdi. Sarı-lacivertli ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yürütülen pazarlıklarda sürpriz bir engel ortaya çıktı.

Masada Pürüz Çıktı: Talepler Değişti

Aktarılan son kulis bilgilerine göre, Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde süreç olumlu ilerlerken son anda ciddi bir kriz patlak verdi. Tecrübeli çalıştırıcının mukavele şartlarında yeni talepler öne sürmesi ve mali beklentilerini aniden yükseltmesi, sarı-lacivertli yönetimin geri adım atmasına neden oldu. Masadaki şartların zorlaşması üzerine transfer sürecini askıya alan yönetim kurulu, yabancı hoca alternatiflerinin yanına yerli isimleri de ekleyerek rotasını aniden değiştirdi.

Sarı-Lacivertlilerde Favori Emre Belözoğlu

Yaşanan mali ve idari tıkanıklığın ardından sarı-lacivertli kurmaylar yeniden camiayı yakından tanıyan yerli teknik adamlara yöneldi. Bu doğrultuda listenin en tepesine çıkan isim, şu an Kasımpaşa’yı çalıştıran Emre Belözoğlu oldu. Fenerbahçe’de hem futbolcu hem de idareci ve teknik sorumlu olarak görev almış olan genç teknik adamın, takımın mevcut yapısını hızlıca toparlayabileceği düşüncesi yönetimin iştahını kabarttı.

Belözoğlu’ndan Görevin Anlamına Dair Açıklama

Gündeme düşen bu iddiaların ardından, başarılı çalıştırıcının geçmişte Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkındaki sözleri yeniden hatırlandı. Kasımpaşa’nın başında çıktığı müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulunan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün kendisindeki yerinin her zaman ayrı olduğunu vurgulamıştı.

Fenerbahçe gibi dev bir camiada göreve talip olunmayacağını, ancak idareciler tarafından bu göreve layık görülmenin esas olduğunu belirten genç çalıştırıcı, yönetimin bir irade göstermesi durumunda şartların şekillenebileceğini ifade etmişti. Kulübüne ve oyuncularına olan saygısından dolayı tamamen mevcut takımına odaklandığını belirten Belözoğlu’nun, Fenerbahçe yönetiminden resmi bir davet gelmesi hâlinde nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada teknik direktörlük bilmecesinin önümüzdeki günlerde netleşmesi öngörülüyor.