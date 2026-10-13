Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerine aylık 19 bin 250 TL'ye kadar ödeme yapılacağını açıkladı. 2026-2027 eğitim döneminde kontenjan 150 bine yükseltilirken günlük destek tutarı 1.375 TL olarak belirlendi. Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi kazanmasını sağlayan programın başvuru ayrıntıları da paylaşıldı.

Üniversite öğrencilerine yönelik maddi destek ve iş deneyimi imkânı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem ayrıntıları duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada programın kontenjanının artırıldığını ve öğrencilere sağlanan günlük ödeme tutarının yükseltildiğini bildirdi.

Gençlerin eğitim hayatlarını aksatmadan çalışma deneyimi kazanmalarının hedeflendiği programda, üniversite kampüslerinde farklı alanlarda görev alma imkânı sunuluyor. Açıklanan yeni ödeme tutarları, programa katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanıyor.

İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 Ödemeleri

Yeni dönemde üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ay içerisinde 14 gün programa katılan öğrencilerin alabileceği toplam tutar 19 bin 250 TL'ye ulaşıyor.

Açıklanan ödeme ve kontenjan bilgileri şöyle:

Destek ve kontenjan Açıklanan tutar Günlük ödeme 1.375 TL 5 günlük katılım 6.875 TL 10 günlük katılım 13.750 TL 14 günlük katılım 19.250 TL 2026-2027 kontenjanı 150.000 öğrenci

Ödemeler katılım gününe göre yapılıyor. Bu nedenle 19 bin 250 TL, programa kabul edilen her öğrenciye koşulsuz verilen sabit bir aylık burs niteliği taşımıyor.

Öğrencilerin Sigorta Primleri Karşılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan öğrencilerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını da açıkladı.

Ayrıca belirli koşullar altında 1.250 TL promosyon ve çeşitli harcamalara yönelik avantajlar sunulacağı belirtildi. Bu ek imkânlardan yararlanma şartlarının ilgili kampanya kurallarına göre değerlendirilmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üniversite öğrencileri, başvuru takvimlerini öğrenmek ve program ayrıntılarını incelemek için İŞKUR'un resmî internet sistemini kullanabiliyor.

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

guc.iskur.gov.tr adresine giriş yapılması. İŞKUR Gençlik Programı duyurularının incelenmesi. Üniversiteye ait kontenjan ve başvuru tarihlerinin kontrol edilmesi. İlgili programın başvuru şartlarına göre müracaatın tamamlanması.

Başvuru tarihleri ve kontenjanlar üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.

2028 Yılına Kadar 1 Milyon Öğrenci Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 220 bin gencin yararlandığını belirtti.

Program kapsamında 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedefleniyor. Daha geniş kapsamlı genç istihdamı çalışmalarında ise üç yılda 3 milyon gence ulaşılması amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yeni dönem kontenjanının 150 bine yükseltildiğini doğrulayarak öğrencilerin başvuru takvimleri için üniversitelerinin duyurularını takip etmeleri gerektiğini bildirdi.