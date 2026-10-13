Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, erken emeklilik için mevcut yasal haklarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında askerlik ve doğum borçlanması, kısmi emeklilik ve yıpranma payı gibi farklı seçenekler bulunuyor. Sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre bazı çalışanların emeklilik koşulları değişebiliyor.

ürkiye'de emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarını tamamlamayı bekleyen çalışanlar, SGK mevzuatındaki erken emeklilik imkânlarına yöneliyor. Özellikle EYT kapsamına giremeyen sigortalılar, mevcut haklardan yararlanarak emeklilik tarihlerini öne çekmenin yollarını araştırıyor.

Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik koşulları, ilk sigorta giriş tarihi, çalışma statüsü ve prim ödeme geçmişine göre belirleniyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile fiili hizmet süresi zammı gibi uygulamalar, belirli şartları karşılayan çalışanlara avantaj sağlayabiliyor.

EYT Olmadan Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK mevzuatında EYT kapsamına girmeyen sigortalılar için farklı emeklilik seçenekleri bulunuyor. Ancak bu haklardan yararlanmak için ilgili yasal koşulların karşılanması gerekiyor.

Öne çıkan dört uygulama şöyle:

Askerlik borçlanması: İlk sigorta girişinden önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması, sigorta başlangıcını geriye çekebiliyor.

Doğum borçlanması: Kadın sigortalılar, en fazla üç çocuk için toplam 2.160 güne kadar prim kazanabiliyor.

Kısmi emeklilik: Sigorta başlangıcına göre 3.600 gün gibi daha düşük prim şartlarıyla emeklilik mümkün olabiliyor.

Yıpranma payı: Mevzuatta belirlenen işlerde çalışanlara ilave hizmet süresi ve belirli koşullarda yaş indirimi sağlanabiliyor.

Bu uygulamalar her sigortalıya otomatik olarak erken emeklilik hakkı vermiyor.

Askerlik Borçlanmasıyla Sigorta Başlangıcı Değişebilir

Askerlik görevini ilk sigorta girişinden önce tamamlayan erkek çalışanlar, uygun süreleri borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyor.

Özellikle EYT tarih sınırına yakın sigorta girişi bulunan kişiler açısından bu durum önem taşıyor. Ancak askerlik borçlanmasının emeklilik şartlarına etkisi kişisel hizmet kayıtlarına göre değişiyor.

Kadınlara 2.160 Gün Doğum Borçlanması

Kadın sigortalılar, gerekli şartları karşılamaları halinde her çocuk için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

Üç çocuk için toplam 2.160 günlük borçlanma hakkı, eksik primlerin tamamlanmasını sağlayabiliyor. Bununla birlikte doğum borçlanması her durumda emeklilik yaşını düşürmüyor.

Kısmi Emeklilik ve Yıpranma Payı Avantajı

Eski sigorta girişine sahip çalışanlar için 3.600 günle kısmi emeklilik seçeneği bulunuyor. Bu uygulamada yaş ve sigortalılık süresi şartları da aranıyor.

Yıpranma payında ise yalnızca mevzuatta belirtilen iş ve çalışma koşulları dikkate alınıyor. Kazanılan ek süreler, yasal sınırlar içerisinde emeklilik hesabına yansıtılıyor.

SGK Emeklilik Hesaplaması e-Devlet'te

Çalışanlar, e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü bilgilerini kontrol ederek ilk sigorta giriş tarihlerini ve toplam prim günlerini öğrenebiliyor.

Erken emeklilik için yeni bir genel düzenleme değil, mevcut SGK hakları söz konusu. Emeklilik tarihinin kesin olarak belirlenmesi için kişinin sigortalılık geçmişinin ve borçlanmaya uygun sürelerinin değerlendirilmesi gerekiyor.