Ev hanımlarına emeklilik imkânı sağlayacak yeni düzenleme, sosyal güvencesi bulunmayan milyonlarca kadının gündeminde yer alıyor. Üzerinde çalışıldığı belirtilen modele göre isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Çocuk sayısına göre prim ve emeklilik yaşı avantajları da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

Türkiye'de herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan ev hanımlarının emeklilik sistemine katılımını kolaylaştıracak yeni model üzerindeki çalışmalar gündemdeki yerini koruyor. Düzenlemeyle kadınların isteğe bağlı sigorta üzerinden prim ödeyerek sosyal güvence elde etmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Planlanan uygulamanın en önemli başlığını devlet katkısı oluşturuyor. Mevcut isteğe bağlı sigorta sisteminde primlerini kendileri karşılayan kadınlar için yeni modelde ödeme yükünün azaltılması amaçlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde devletin primlerin üçte birini üstlenmesi öngörülüyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları ve Devlet Desteği

Ev hanımlarına yönelik emeklilik modelinde isteğe bağlı sigorta sisteminin temel alınması planlanıyor. Böylece sosyal güvencesi bulunmayan kadınların daha düşük prim maliyetiyle emeklilik hakkı kazanabilmesi hedefleniyor.

Taslak modelde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Devlet prim desteği: İsteğe bağlı sigorta priminin üçte birinin karşılanması.

Sigortalılık imkânı: Çalışmayan ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemine katılması.

Emeklilik hakkı: Gerekli prim günü ve yaş koşullarının tamamlanması.

Sağlık güvencesi: Mevzuattaki şartlara bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanılması.

Çocuk sayısı avantajı: Annelere yönelik ilave prim veya yaş kolaylıklarının değerlendirilmesi.

Bu başlıkların uygulama koşulları henüz kesinleşmiş değil.

Çocuk Sayısına Göre Erken Emeklilik Seçeneği

Yeni model kapsamında annelerin çocuk sayısına bağlı olarak farklı emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi de tartışılıyor.

Özellikle çok çocuklu kadınlar için prim gününe katkı sağlanması ve belirli koşullarda emeklilik yaşında esneklik uygulanması değerlendiriliyor.

Ancak bu seçeneklerin hangi yaş ve prim şartlarıyla uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

Ev Hanımları Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Yeni devlet destekli modelin yasalaşması halinde başvuruların SGK ve dijital kamu hizmetleri üzerinden alınması bekleniyor.

Başvuru için değerlendirilen kanallar arasında e-Devlet ve SGK il veya ilçe müdürlükleri bulunuyor.

Mevcut isteğe bağlı sigorta uygulamasına ise yürürlükteki koşulları karşılayan kişiler başvurabiliyor.

Devlet Destekli Emeklilik Ne Zaman Başlayacak?

Ev hanımlarının prim ödemelerine devlet katkısı sağlanmasını öngören model için kesin yürürlük tarihi açıklanmış değil.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi için kapsam, prim desteği ve emeklilik koşullarının yasal çerçevede netleştirilmesi gerekiyor.

Primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması henüz yürürlüğe girmiş bir hak değil. Başvuru tarihleri ve destekten yararlanma şartları, düzenleme kesinleştiğinde açıklığa kavuşacak.