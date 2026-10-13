Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nde (GETAD) gelir sınırı ve ödeme takvimine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Taslak çalışmada, toplam hane geliri 23 bin 552 TL'nin altında bulunan ailelere kira, fatura ve gıda desteği sağlanması öngörülüyor. Yaklaşık 2,5 milyon haneyi ilgilendiren uygulamanın ilk olarak pilot illerde başlatılması planlanıyor.

Dar gelirli ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlanan vatandaşlık maaşı düzenlemesinde çalışmalar sürüyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında hanelerin gelir düzeyleri ve temel ihtiyaçları değerlendirilerek farklı sosyal yardım seçeneklerinin uygulanması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen taslak çalışmada, desteklerden yararlanacak ailelerin belirlenmesinde toplam hane gelirinin esas alınması planlanıyor. Uygulamanın kira, enerji ve gıda harcamalarına yönelik yardımları kapsaması bekleniyor.

Vatandaşlık Maaşı Kimlere Verilecek?

Taslak çalışmaya göre vatandaşlık maaşı için 23 bin 552 TL gelir sınırı değerlendiriliyor. Toplam hane geliri bu tutarın altında bulunan ailelerin destek kapsamına alınması öngörülüyor.

Yeni sistemde öne çıkan kriterler şöyle:

Gelir sınırı: Hane gelirinin 23.552 TL'nin altında olması.

Hedef kitle: Düşük gelirli aileler.

Gelir değerlendirmesi: Hanede yaşayan kişilerin toplam gelirinin dikkate alınması.

Destek türleri: Kira, enerji, ısınma ve gıda yardımları.

Ödeme miktarı: Ailenin gelir düzeyine ve ihtiyaçlarına göre farklılaşması.

Başvuru kanalları: e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılması planlanıyor.

Belirtilen şartlar henüz taslak aşamasında bulunuyor. Kesin başvuru kriterleri resmî düzenlemeyle belirlenecek.

Her Aileye Aynı Tutar Ödenmeyecek

Vatandaşlık maaşı kapsamında bütün ailelere sabit miktarda ödeme yapılması yerine ihtiyaçlara göre farklı destekler verilmesi hedefleniyor.

Kira giderlerinin yüksek olduğu bölgelerde barınma yardımı, kış şartlarının ağır geçtiği illerde ise ısınma ve enerji desteği öncelikli olabilecek.

Gıda harcamaları yüksek olan haneler için de farklı yardım seçenekleri değerlendiriliyor.

Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Taslakta yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşılması hedeflenirken toplam destek büyüklüğünün 1,5 trilyon TL seviyesinde olabileceği belirtiliyor.

Pilot illerin Aralık 2026'ya kadar belirlenmesi ve ilk ödemelerin 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Başvuruların e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınması planlanıyor.

Vatandaşlık maaşı için başvurular henüz başlamadı. Gelir sınırı, ödeme tutarları ve uygulama takvimi resmî açıklamaların ardından kesinlik kazanacak.