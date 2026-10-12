Tarım Kredi KOOP Market, ekim ayına özel yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. 13-19 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada zeytinyağı, süt, sucuk, peynir, pirinç ve bulgur gibi temel tüketim ürünleri öne çıktı.
Türkiye genelindeki Tarım Kredi marketlerinde satışa sunulacağı duyurulan ürünler, özellikle mutfak alışverişlerini daha uygun fiyatlarla gerçekleştirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte uygun fiyatlı satış yapılmasına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Tarım Kredi marketlerinin yeni kataloğunda, farklı kategorilerden ürünler için kampanyalı fiyatlar açıklandı.
Tarım Kredi Market 13-19 Ekim İndirimli Ürün Fiyatları
Tarım Kredi KOOP Market'in yayımladığı yeni katalogda temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara kadar birçok seçenek bulunuyor.
Kampanyada öne çıkan ürünler ve satış fiyatları şöyle:
Ürün
Fiyat
Naturel birinci zeytinyağı 1 litre
279 TL
Dana kasap sucuk 400 gram
329 TL
Süt 1 litre
39,90 TL
Pilavlık bulgur 2,5 kg
99 TL
Osmancık pirinç 2,5 kg
199 TL
Yoğurt 3 kg
182 TL
Tam yağlı kaşar peyniri 700 gram
275 TL
Krem peynir 300 gram
69,90 TL
Tulum peyniri 300 gram
219 TL
Dana pastırma 120 gram
249,90 TL
Karabiber 75 gram
59,90 TL
Kırmızı pul biber 250 gram
89 TL
Et ve Süt Ürünleri Kampanyada Öne Çıktı
Yeni katalogda sucuk, pastırma, peynir ve yoğurt gibi ürünler dikkat çeken fiyatlarla listelendi.
Dana kasap sucuk 329 TL, tam yağlı kaşar peyniri 275 TL, 3 kilogramlık yoğurt ise 182 TL fiyatıyla katalogda yer aldı.
Donuk gıda ve kahvaltılık kategorilerinde de farklı ürünler için kampanya fiyatları açıklandı.
İndirimler 19 Ekim'e Kadar Sürecek
Tarım Kredi KOOP Market'in yeni kampanyası 13 Ekim Salı günü başlayacak ve 19 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Vatandaşlar, kampanya döneminde temel gıda ve kahvaltılık ürünleri katalogda belirtilen fiyatlarla satın alabilecek. Ürünlerin bulunabilirliği mağaza stoklarına göre değişebilecek.
Yeni indirim kataloğu, ekim ayında market alışverişini planlayan tüketiciler için farklı ürün gruplarında fiyat karşılaştırması yapma imkânı sunuyor.
Yorum Yap