Erdoğan Talimat Verdi! Tarım Kredi 6 Günlük İndirimi Başlattı

Tarım Kredi KOOP Market, 13-19 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun fiyatlı ürün satışına yönelik geçmişteki çağrılarıyla gündeme gelen market zincirinde, temel gıdadan et ve süt ürünlerine kadar çok sayıda ürün kampanyaya dahil edildi. İşte tüketicilerin merak ettiği güncel fiyat listesi.