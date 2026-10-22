Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, 2027 yılında kademeli emeklilik uygulamasına geçilip geçilmeyeceğini araştırıyor. Emeklilikte Adalet Derneğinin (EMADDER) Bakanlıkla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaş ve prim şartlarına ilişkin talepler yeniden gündeme geldi. TBMM'deki kanun teklifleri ise henüz yasalaşmadı.

Türkiye'de 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında işe başlayan vatandaşlar, EYT kapsamına alınmamaları nedeniyle emeklilik yaşlarında oluşan farklılıkların giderilmesini talep ediyor.

2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara belirli koşullarla yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanıdı. Bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik işlemleri ise mevcut yaş ve prim koşullarına göre yürütülüyor.

EMADDER temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile gerçekleştirdikleri görüşmede kademeli emeklilik taleplerini iletti. Dernek, sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı geçiş uygulanmasını öneriyor.

Kademeli Emeklilik Tekliflerinde TBMM'deki Son Durum

Meclis kayıtlarında kademeli emekliliğe ilişkin farklı kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan ikisi Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilmeyi bekliyor.

2/2755 sayılı teklif: 5 Aralık 2024 tarihinde sunuldu.

Kapsam: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasındaki sigortalılar.

2/2959 sayılı teklif: 3 Mart 2025 tarihinde sunuldu.

Amaç: Prim günlerinin azaltılması ve kademeli emeklilik sağlanması.

Mevcut durum: Teklifler komisyonda bulunuyor.

2000-2008 Sigorta Girişliler İçin Emeklilik Şartları

Mevcut mevzuata göre 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/A kapsamında sigortalı olanlarda genel emeklilik şartları şöyle:

Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.

Alternatif koşul: 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4.500 prim günüyle ilgili yaş şartının tamamlanması.

2027 Kademeli Emeklilik Yaş Tablosu Kesinleşmedi

Kamuoyunda kadınlar için 43, erkekler için 45 yaştan başlayan ve 6.250 prim gününü esas alan çeşitli tablolar paylaşılıyor.

Ancak bu rakamlar yürürlükteki emeklilik şartlarını göstermiyor. Sigorta başlangıç yılına göre uygulanacak resmî bir kademeli emeklilik tablosu henüz kabul edilmedi.

Kademeli Emeklilik İçin 2027 Tarihi Açıklanmadı

Kademeli emekliliğin 2027 yılında yürürlüğe gireceğine ilişkin resmî bir takvim bulunmuyor. Meclis'teki tekliflerin yasalaşması halinde yeni yaş ve prim şartları kabul edilen düzenlemeyle belirlenecek.