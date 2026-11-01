Fenerbahçe’nin sahasında Göztepe’ye 2-1 kaybetmesinin ardından eski teknik direktör Ersun Yanal çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kulüpteki sorunun teknik adam değişikliğiyle çözülemeyeceğini belirten Yanal, kadro planlamasından yönetim anlayışına kadar birçok alanda sert eleştiriler yönelterek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a dikkat çeken mesajlar verdi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüpteki gidişatı değerlendiren eski teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı açıklamalarda kulübün derin bir kriz içinde olduğunu vurguladı. Yaşanan tablonun sorumlularının ortaya çıkması gerektiğini savunan tecrübeli çalıştırıcı, yönetimin izlediği politikaları ve kadro mühendisliğini hedef aldı.

Mevcut kadro yapılanmasının hatalarla dolu olduğuna dikkat çeken Yanal, faturanın sosyal medyaya veya sahadaki isimlere kesilmesini eleştirdi. Kulüpte sorumluluk alacak figürlerin eksikliğine değinen tecrübeli teknik adam, "Mızrak artık çuvala sığmayacak" diyerek Fenerbahçe’deki krizin göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaştığını dile getirdi.

Aziz Yıldırım’a Sert Mesajlar: "Fırçayı Atar, Kendi Sıyrılır"

Açıklamalarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın takınacağı tavra da değinen Ersun Yanal, kulüp içerisindeki yönetim reflekslerini eleştirdi. Başkanın yaşanan başarısızlıklar sonrasında suçu farklı kesimlere atabileceğini iddia eden Yanal, gelişmeleri merakla takip ettiğini belirtti.

Başkanın yapacağı değerlendirmeleri beklediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Şimdi başkan başlar: Tribünlerden, medyadan, hocalardan birilerini şikayet eder, fırçasını atar ve kendisi sıyrılır" sözleriyle kulüp içi iletişim ve yönetim tarzına sert tepki gösterdi. Yanal, yapılacak açıklamaların ve varılacak sonuçların camia açısından belirleyici olacağını söyledi.

"Yönetim Anlayışı Değişmezse Bu Enkaz Kalkmaz"

Fenerbahçe’nin mevcut yönetim modeliyle sürdürülebilir bir başarı yakalamasının imkansız olduğunu savunan Ersun Yanal, kulüpte köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kişilere dayalı yönetim biçimi yerine ortak akılla hareket eden kurumsal bir yapının şart olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar büyük bir camia bu şekilde yönetilemez. Liderlik ve yönetim modeli değişmek zorundadır. Aksi halde Kadıköy’de tabelalar değişir, hocalar harcanır ama bu enkaz asla kalkmaz."

Sorunun Kaynağı Teknik Adam Değişikliği Değil

Sarı-lacivertli takımda yaşanan krizin teknik direktör ayrılıklarıyla çözülemeyeceğini yineleyen Yanal, problemlerin çok daha derin bir zemine dayandığını belirtti. Yaşanan sürecin göz göre göre geldiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı,"Hoca gitti, kriz kaldı. Kriz hocada değildi ki, bağıra bağıra geldi" diyerek sözlerini noktaladı. Fenerbahçe’de Göztepe yenilgisi sonrası başlayan bu tartışmaların önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu.