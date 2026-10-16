Başkentte oynanacak kritik Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Eryaman Stadyumu ulaşım seçenekleri geliyor. Metrodan otobüse kadar farklı alternatiflerin yer aldığı başkent rehberimizde, stadyuma toplu taşıma araçlarıyla en hızlı ve kolay nasıl ulaşabileceğinizin detaylarını derledik.

Türk futbolunun heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan ve başkentte büyük bir yankı uyandıran Gençlerbirliği ile Galatasaray mücadelesi öncesinde taraftarlar hazırlıklara başladı. Maç gününün yaklaşmasıyla birlikte en sık sorulan soruların başında "Eryaman Stadyumu’na nasıl gidilir?" ve "Stada toplu taşımayla en kolay nasıl ulaşırım?" yer alıyor. Binlerce futbolseverin akın edeceği Eryaman Stadyumu'na ulaşım konusunda trafik yoğunluğu yaşamamak ve stada zamanında varabilmek için tercih edilebilecek en pratik güzergahlar netlik kazandı.

Ankara’nın farklı noktalarından stadyuma hareket edecek olan taraftarlar için metro, Ankaray, banliyö ve EGO otobüs hatları en çok tercih edilen alternatifler arasında bulunuyor. İşte maç günü taraftarların işini kolaylaştıracak adım adım ulaşım rehberi.

Metro ve Raylı Sistemler ile Ulaşım Seçenekleri

Ankara'nın raylı sistem ağı, Eryaman Stadyumu'na ulaşımda taraftarlara en hızlı ve konforlu seyahat imkanını sunuyor. Şehrin merkezinden hareket eden yolcular için metro güzergahı şu şekilde işliyor:

Kızılay'dan Ulaşım: Kızılay Meydanı'ndan hareket eden Batıkent metrosuna binerek Yenidoğan veya Batıkent yönüne ilerleniyor.

Aktarma Noktası: Batıkent istasyonunda OSB-Törekent metrosuna geçiş yapılarak devam ediliyor.

İniş Durağı: Eryaman Stadyumu'na en yakın metro durakları olan Eryaman 1-2 veya Devlet Mahalleleri istasyonlarında inilerek kısa bir yürüyüşle veya ring otobüsleriyle stadyuma ulaşılabiliyor.

Raylı sistemler, maç günlerinde yaşanabilecek trafik sıkışıklığından etkilenmek istemeyen taraftarlar için en güvenilir ve hızlı alternatiflerin başında geliyor.

EGO Otobüsleri ve Ring Seferleri

Metro hattının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen hatlar da taraftarların stadyuma ulaşımında aktif rol oynuyor. Bölgedeki otobüs duraklarından geçen hatlar şu şekilde sıralanıyor:

Eryaman bölgesine hizmet veren EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri, stadyum çevresindeki ana arterlerden geçiş yapıyor.

Maç günlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak EGO yetkilileri tarafından ek seferler düzenlenebiliyor.

Metro istasyonlarından stadyum kapılarına kadar hizmet veren ring seferleri, yürümek istemeyen taraftarlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Şahsi Aracıyla Gidecekler İçin Trafik ve Park Uyarısı

Toplu taşıma yerine şahsi araçlarıyla stadyuma gitmeyi tercih eden sürücülerin maç saati öncesinde yaşanacak yoğunluğu hesaba katması gerekiyor. Stadyum çevresinde bulunan otopark alanlarının sınırlı kapasiteye sahip olması ve maç saatinde yolların trafiğe kapanabilmesi nedeniyle sürücülerin erken saatlerde yola çıkması büyük önem taşıyor. Emniyet güçleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında, stadyum çevresindeki bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alacak olan futbolseverlerin, maç heyecanını kaçırmamak ve herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yolculuklarını toplu taşıma araçlarına göre planlamaları ve yola erken çıkmaları tavsiye ediliyor.