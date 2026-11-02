Ankara’da geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla buluşturan "Sandıktan Taştı" sergi ve defilesi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sincan Bölgesi Eryaman BELMEK merkezinde gerçekleştirilecek olan bu büyüleyici etkinlik, 5-12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak ve çeyiz sandıklarındaki kültürel mirası gün yüzüne çıkaracak.

Başkent Ankara’nın kültürel dokusunu yaşatan ve kadınların el emeği göz nuru eserlerini ekonomik ve sanatsal bir değere dönüştüren BELMEK (Belediye Meslek Edindirme Kursları) yepyeni ve görkemli bir etkinliğe imza atıyor. Geçmişin izlerini taşıyan çeyiz sandıklarının gizemli dünyasını günümüz estetiğiyle buluşturan "Sandıktan Taştı" sergi ve defilesi, sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının çağdaş tasarımlarla nasıl harmanlandığını gözler önüne serecek olan bu özel etkinlik, başkentin kültür sanat takvimine adeta damga vuracak.

5 - 12 Kasım Tarihleri Arasında Eryaman BELMEK'te

Merakla beklenen ve geniş bir katılımla gerçekleşmesi planlanan etkinlik, Sincan Bölgesi Eryaman BELMEK merkezinde düzenlenecek. Sanat tutkunlarının ve el sanatlarına ilgi duyan vatandaşların akın etmesi beklenen "Sandıktan Taştı" sergi-defilesi, 5 - 12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültürel mirası koruma vizyonundan ilham alan ve geleneksel değerlerin modern moda ve tasarımla buluşmasını hedefleyen organizasyon, hafta boyunca zengin bir görsel şölene ev sahipliği yapacak.

Çeyiz Sandıklarından Modern Tasarımlara Uzanan Yolculuk

Yıllarca evlerin en özel köşelerinde saklanan, el işi göz nuru danteller, kanaviçeler, yöresel kumaşlar ve işlemeler, kursiyerlerin ellerinde yeniden hayat buldu. Serginin hazırlık sürecinde büyük bir özveriyle çalışarak sandıklardaki tarihi eserleri bugünün moda anlayışına uyarlayan kursiyerler, duygularını ve bu dönüşüm sürecini paylaştı.

Eryaman BELMEK kursiyerlerinden Ayşe Demir, projeye dahil olma süreçlerini şu sözlerle aktardı: "Evlerimizde annelerimizden, anneannelerimizden kalan sandıklarda yıllarca saklanan o değerli işlemelerin kaybolmasını istemedik. BELMEK çatısı altında aldığımız eğitimlerle bu geleneksel dokuları modern kıyafetlere, ev dekorasyon ürünlerine ve çağdaş tasarımlara dönüştürdük. Sandıktan çıkan her bir parça bizim için sadece bir kumaş değil, yaşayan bir tarih."

Bir diğer kursiyer Zeynep Kaya ise geleneksel el sanatlarının modern dünyayla bağ kurmasının önemine dikkat çekerek, "Burada sadece el işi yapmıyoruz; geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü kuruyoruz. Hazırladığımız tasarımların sergilenecek olması ve defilede izleyici karşısına çıkacak olması hepimiz için gurur verici bir an" dedi.

Ziyaretçileri Neler Bekliyor?

Etkinlik boyunca sadece sergi salonunda eserler yer almakla kalmayacak, aynı zamanda geleneksel motiflerin modern kesimlerle buluştuğu görkemli bir defile de düzenlenecek. Ziyaretçiler, geçmişin estetiğini bugünün modern çizgileriyle buluşturan bu eşsiz koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulacak. El sanatlarının ustalık gerektiren detaylarını görmek ve kültürel mirasın bugüne nasıl uyarlandığına tanıklık etmek isteyen tüm başkentliler, 5-12 Kasım tarihleri arasında Eryaman BELMEK'te ağırlanacak. Ankara'da sanatı ve kültürü bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, kaçırılmayacak bir buluşma noktası olarak şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.