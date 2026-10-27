Etimesgut Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü gün boyu sürecek tören, sosyal yatırımlar ve konser etkinlikleriyle kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninin ardından Gaziler Parkı Kent Lokantası açılacak; gün spor turnuvası finalleri ve Ankara Echoes konseriyle coşkulu bir şekilde taçlandırılacak.

Türkiye’nin en büyük millî bayramlarından biri olan ve bağımsızlık iradesinin en somut simgesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, Etimesgut Belediyesi ilçede unutulmaz bir güne imza atmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan kapsamlı kutlama programı; resmî anma törenlerinden sosyal belediyecilik yatırımlarına, sportif turnuva finallerinden coşkulu konserlere kadar zengin bir içeriği bir araya getiriyor. Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili Seda Dilber, yayımladığı anlamlı mesajla Cumhuriyet’in değerine ve kazanımlarına dikkat çekti.

Seda Dilber’den Anlamlı Cumhuriyet Mesajı

Kutlama programı öncesinde yayımladığı mesajda Cumhuriyet’in önemini vurgulayan Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili Seda Dilber, "Bu yıl, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük mirası olan Cumhuriyetimizin 103. yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, bir yönetim biçiminin ötesinde; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve halkın iradesinin teminatıdır. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, 'Cumhuriyet fazilettir'" ifadelerini kullandı. Başkan Vekili Dilber, bu büyük mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Sabah Törenle Başlayacak, İkinci Kent Lokantası Hizmete Açılacak

Etimesgut'ta 29 Ekim coşkusu sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda (Belediye karşısı) düzenlenecek Atatürk’ü Anma Töreni ile start alacak. Çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından kutlamalar, sosyal belediyecilik alanında atılacak dev bir adımla devam edecek.

Saat 12.00'de Topçu Mahallesi 1523. Sokak ile 1525. Sokak kesişiminde yer alan Gaziler Parkı içerisinde, Etimesgut Belediyesi’nin ikinci Kent Lokantası resmen hizmete açılacak. Öğrencilerden emeklilere ve çalışanlara kadar toplumun her kesimine uygun fiyatlı, sağlıklı ve hijyenik yemek hizmeti sunmayı hedefleyen bu tesis, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendiren sosyal bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Gün Boyu Spor Heyecanı ve Hatıra Tişörtleri

Kutlamalar sadece tören ve açılışlarla sınırlı kalmayıp sporun birleştirici gücüyle zenginleşecek. Etimesgut Kent Konseyi ile birlikte organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası final maçı, saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Ardından saat 17.00'de Eryaman Tenis Grubu iş birliğiyle düzenlenen tenis turnuvasının final müsabakası sporseverlerle buluşacak. Günün anlam ve önemine binaen Etimesgutlu vatandaşlara özel hatıra tişörtleri takdim edilecek.

Final Ankara Echoes Konseri ile Yapılacak

Bayram coşkusu akşam saatlerinde zirveye ulaşacak. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan akşam programı, saat 19.00'da başlayacak coşkulu DJ performansı ile hareketlenecek. Saat 20.00'de ise sevilen müzik grubu Ankara Echoes, en güzel şarkılarını Etimesgutlular için seslendirecek. Etimesgut Belediyesi'nin koordinesinde gerçekleşecek bu dev program, başkentlilere birlik, beraberlik ve gurur dolu bir 29 Ekim yaşatacak.