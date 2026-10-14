Etimesgut Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla asfalt ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hızla gelişen Başkent yerleşimlerinden Başkent ve Alsancak mahallelerinde yürütülen çalışmalar, sürücülere rahat bir nefes aldırırken, güncel güzergah detayları haberimizde yer alıyor.

Başkent Ankara'da nüfusun hızla arttığı ve yeni yerleşim projelerinin yoğunlaştığı ilçelerin başında gelen Etimesgut, altyapı ve ulaşım yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yolların kalitesini artırmak, sürücülere konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla kapsamlı bir asfalt serim ve yenileme programı yürütüyor.

Özellikle son yıllarda trafik yoğunluğunun artış gösterdiği Başkent ve Alsancak mahallelerinde başlatılan çalışmalar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Altyapı eksikliklerinin giderilmesinin ardından gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmaları sayesinde, yolların kullanım ömrü uzarken sürücülerin araçlarında oluşabilecek yıpranmaların da önüne geçiliyor.

Bağlıca Mahallesi'nde Kapsamlı Yol Yenileme Seferberliği

Ankara'nın gözde yerleşim merkezlerinden biri olan Başkent, hızla artan konut projeleri ve nüfusuyla birlikte yoğun bir araç trafiğine ev sahipliği yapıyor. Başkent Mahallesi genelinde yıpranan, deformasyona uğrayan ve sürücülere zor anlar yaşatan cadde ile sokaklar, belediye ekiplerinin planlı çalışmasıyla baştan aşağı yenileniyor.

Mahalle sakinlerinin ve sürücülerin talepleri doğrultusunda belirlenen güzergahlarda yürütülen çalışmalar kapsamında:

Ana bağlantı yolları üzerinde trimer kazısı ve zemin düzeltme işlemleri yapılıyor.

Standartlara uygun yüksek kaliteli sıcak asfalt serilerek yollar pürüzsüz hale getiriliyor.

Yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım düzenlemeleri ve trafik işaretlemeleri yenileniyor.

Yetkililer, Başkent'daki çalışmaların trafiğin en az düzeyde etkileneceği şekilde planlandığını ve kısa sürede tamamlanarak tam kapasiteyle hizmete açılacağını belirtiyor.

Alsancak Mahallesi'nde Çalışmalar Sürüyor

Etimesgut'un dinamik mahallelerinden biri olan Alsancak Mahallesi de belediyenin asfalt ve yol yenileme programından öncelikli olarak yararlanan bölgeler arasında yer alıyor. Bölgedeki mevcut yolların zamanla bozulması ve ağır vasıta trafiği nedeniyle oluşan çukurlar, ekiplerin titiz çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor.

Alsancak Mahallesi içerisindeki ara sokaklar ve ana arterlerde eş zamanlı olarak yürütülen faaliyetler sayesinde, mahalle içi ulaşım çok daha konforlu bir yapıya kavuşuyor. Sürücüler, yenilenen yollar sayesinde araçlarının süspansiyon sistemlerinin korunduğunu ve seyahat sürelerinin kısalmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Sürücüler İçin Uyarılar ve Alternatif Güzergahlar

Asfalt serim çalışmaları sırasında ekiplerin güvenliği ve işin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi adına bazı sokaklarda geçici trafik kısıtlamaları veya şerit daraltmaları uygulanabiliyor. Etimesgut Belediyesi yetkilileri, sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, yavaş seyretmeleri ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Başkent genelinde ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen bu tür altyapı ve asfalt çalışmalarının, hava şartlarının elverdiği sürece Etimesgut'un diğer mahallelerinde de planlı bir şekilde devam edeceği bildirildi. İlçe sakinleri, yapılan yatırımlarla birlikte ulaşımda yaşanan rahatlamadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ediyor.