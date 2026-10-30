Etimesgut’ta Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, Türk Beyleri Kent Meydanı’ndaki Ankara Echoes konseriyle kutlandı. Farklı yaşlardan vatandaşlar grubun seslendirdiği şarkılara birlikte eşlik etti. Belediye Başkan Vekili Seda Dilber’in de katıldığı gecenin sonunda, Ankara Echoes’a teşekkür amacıyla Hitit Güneşi takdim edildi. Müzik etrafında buluşan ilçe sakinleri, Cumhuriyet Bayramı’nın sevincini meydanda hep birlikte coşkuyla paylaştı.

Etimesgut’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adreslerinden biri Türk Beyleri Kent Meydanı oldu. Etimesgut Belediyesinin Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlediği konserde Ankara Echoes sahneye çıktı. Meydanı dolduran vatandaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek bayram sevincini birlikte yaşadı.

Farklı yaş gruplarından ilçe sakinlerini buluşturan etkinlikte, müzikle Cumhuriyet kutlaması aynı programda bir araya geldi. Konseri izlemeye gelenler, son dönemin sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Böylece sahnedeki performans, meydandaki katılımcıların da sesleriyle ortak olduğu bir kutlamaya dönüştü.

Türk Beyleri Kent Meydanı’nda müzikli buluşma

Belediyenin düzenlediği konser, vatandaşların bayramı kamusal bir alanda paylaşmasına imkân sağladı. Ankara Echoes’un repertuvarındaki sevilen ve hit parçalar, gece boyunca dinleyicilerden karşılık buldu. Şarkılara topluca eşlik edilmesi, etkinliğin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Kutlamanın merkezinde yalnızca grubun sahne performansı bulunmadı. Meydandaki farklı kuşakların aynı şarkılarda buluşması da gecenin belirgin yönlerinden biri oldu. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir araya gelen vatandaşlar, konseri birlikte takip ederek ortak bir akşam geçirdi.

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Türk Beyleri Kent Meydanı, bu kez bayram programının müzik durağı olarak kullanıldı. İlçe sakinlerinin katıldığı buluşma, Cumhuriyet’in yıl dönümünü sahneyle seyirci arasındaki etkileşim üzerinden kutlayan bir etkinlik oldu.

Ankara Echoes’un şarkılarına vatandaşlar eşlik etti

Konserde Ankara Echoes, güncel ve sevilen parçaları dinleyicilerle buluşturdu. Vatandaşların şarkılara eşlik etmesiyle müzik, sahneyle sınırlı kalmayarak meydanın geneline yayıldı.

Her yaştan katılımcının bulunduğu programda, Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygusu öne çıktı. Aynı meydanda buluşan vatandaşların ortak şarkılara katılması, kutlamanın paylaşım yönünü güçlendirdi.

Etkinlikte seslendirilen parçaların isimleri ve ayrıntılı konser listesi paylaşılmadı. Ancak belediyenin aktardığı bilgilere göre repertuvar, son dönemin ilgi gören şarkılarından oluştu. Dinleyiciler de bu parçalara hep birlikte eşlik ederek performansın bir parçası oldu.

Seda Dilber de konseri takip etti

Kutlama programına Etimesgut Belediye Başkan Vekili Seda Dilber de katıldı. Belediye temsilcileri ve vatandaşlar, Ankara Echoes’un sahne aldığı etkinlikte Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü sevincini paylaştı.

Programın müzik odaklı yapısı, farklı yaşlardan katılımcıların aynı etkinlikte bir araya gelmesini sağladı. Bayramın anlamı, meydanda kurulan bu buluşmanın ortak zeminini oluşturdu. Konser, ilçe sakinlerinin hem müzik dinlediği hem de Cumhuriyet kutlamalarına katıldığı bir akşam olarak gerçekleşti.

Konser sonunda Ankara Echoes’a Hitit Güneşi

Gecenin sonunda Ankara Echoes grubuna, etkinliğe katkılarından dolayı Etimesgut Belediyesi adına teşekkür edildi. Hitit Güneşi, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kabadayı tarafından gruba takdim edildi.

Hatıra hediyesinin sunulması, konser programının kapanışındaki teşekkür anı oldu. Böylece sahne alan grupla belediye arasındaki teşekkür buluşması, Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin son bölümünü oluşturdu.

Etimesgut Belediyesi, kutlamalar kapsamında düzenlediği bu konserle vatandaşları kültür ve sanat etrafında bir araya getirdi. Türk Beyleri Kent Meydanı’ndaki gece, Cumhuriyet sevincinin şarkılarla paylaşıldığı ilçe etkinlikleri arasında yer aldı.