Etlik Şehir Hastanesi’ne metro bağlantısıyla gitmek isteyenler, İvedik İstasyonu’nda inerek 206 numaralı EGO otobüsüne aktarma yapabiliyor. Kızılay, Sıhhiye ve Ulus’tan ulaşımda bu güzergâh kullanılabiliyor. AŞTİ’den gelenlerin önce Kızılay’a geçmesi gerekiyor. Randevu öncesinde otobüs saatlerini ve gidilecek hastane binasını kontrol etmek, yolculuğun son bölümünü planlamayı kolaylaştırıyor. İşte resmî bilgilere göre adım adım ulaşım rehberi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne toplu taşımayla ulaşmak isteyenlerin kullanabileceği bağlantılardan biri İvedik Metro İstasyonu ile 206 numaralı EGO otobüsü. Hastanenin resmî ulaşım sayfasında, Kızılay, Sıhhiye ve Ulus gibi metro istasyonlarından İvedik’e gidilerek bu hatta aktarma yapılabilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, yolculuğun metrodan sonra otobüsle devam etmesi. İvedik’te inmek, hastane binasına ulaşmakla aynı anlama gelmiyor. İstasyondan çıktıktan sonra hastane yönündeki 206 numaralı hatta geçilmesi gerekiyor. Randevu saati hesaplanırken metro yolculuğunun yanında otobüs bekleme ve hastane içindeki ulaşım süresi de düşünülmeli.

Etlik Şehir Hastanesi için hangi metro durağında inilir?

Resmî ulaşım bilgisinde önerilen aktarma noktası İvedik Metro İstasyonu. Metro yolculuğunu burada tamamlayanlar, “İvedik Metro–Etlik Şehir Hastanesi” adıyla çalışan 206 numaralı EGO hattını kullanabiliyor. EGO’nun hastaneye ulaşım için yayımladığı hat listesinde de bu bağlantı yer alıyor.

Otobüse binmeden önce araç üzerindeki hat numarası ve yön bilgisi kontrol edilmeli. Benzer numaralı hatlar bulunabildiğinden yalnızca “206” rakamını görmek yerine hattın tam adına bakmak yararlı olur. Özellikle 206 ile 206-7, EGO listesinde farklı hat adlarıyla gösteriliyor.

Kızılay’dan Etlik Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Kızılay’dan hareket eden yolcular, OSB–Törekent yönündeki metroya binerek İvedik İstasyonu’nda inebilir. Ardından 206 numaralı otobüsle hastane yönüne devam edilir. Sıhhiye veya Ulus’tan aynı güzergâha katılanlar da İvedik’te otobüs aktarması yapabilir.

Hastanenin ulaşım açıklamasında Kızılay’dan 278 numaralı otobüs de alternatif olarak gösteriliyor. Dolayısıyla başlangıç durağına ve hareket saatine göre metro aktarmasıyla otobüs seçeneği karşılaştırılabilir.

Her iki seçenekte de randevunun bulunduğu bina önem taşıyor. Hastanenin adını bilmek kadar poliklinik veya birim bilgisini önceden kontrol etmek de yolculuğun son aşamasını kolaylaştırır. Otobüsten indikten sonra yönlendirme tabelaları takip edilmeli.

206 otobüsü nereden kalkıyor, saatleri nasıl öğrenilir?

206 numaralı hat, İvedik Metro ile Etlik Şehir Hastanesi arasında ulaşım bağlantısı sağlıyor. EGO’nun hareket saatleri ekranında hat numarasıyla arama yapılabiliyor. Güncel güzergâh ve durak bilgileri de EGO’nun ulaşım sisteminden ve EGO CEP’TE uygulamasından kontrol edilebiliyor.

Sefer aralığını bütün günler için tek bir dakika üzerinden vermek doğru olmaz. Hafta içi, hafta sonu veya günün farklı saatlerindeki program değişebilir. Bu nedenle sabah erken randevusu bulunanların yalnızca gidişi değil, dönüşte kullanacakları hattın saatlerini de incelemeniz gerekir.

AŞTİ’den gelenler hangi aktarmayı yapmalı?

Şehir dışından otobüsle Ankara’ya gelenler için hastanenin resmî sayfasında raylı sistem bağlantısı anlatılıyor. AŞTİ’den Ankaray ile Kızılay’a gidilip OSB–Törekent yönündeki metroya aktarma yapılabilir. Metroda İvedik İstasyonu’nda inildikten sonra 206 numaralı EGO otobüsüne binilir.

Bu yolculukta Ankaray, metro ve otobüs aşamaları bulunduğu için terminalden çıkış saatiyle randevu saati arasında yeterli pay bırakılmalı. Bagajla veya hareket desteğiyle seyahat edenler açısından aktarmaların sayısı da ulaşım tercihini etkileyebilir.

Dışkapı ve Akköprü’den alternatif bağlantı var mı?

İvedik aktarmasına alternatif olarak 409 numaralı “Dışkapı–Etlik Şehir Hastanesi–Akköprü” hattı bulunuyor. Bu hat, EGO’nun hastane ulaşım listesinde yer alıyor. Başlangıç noktası Dışkapı veya Akköprü çevresinde olanlar, 409’un güncel durak ve yön bilgilerini kontrol edin.

Böylece hastaneye ulaşmak için herkesin önce İvedik’e gitmesi gerekmiyor. Uygun bağlantı, yolcunun bulunduğu yere göre değişiyor. Hat seçimi yapılırken yalnızca otobüs numarası değil, binilecek durak ve hastane yönündeki güzergâh birlikte değerlendirilmelidir.

Hastane adresi ve randevu öncesi son kontrol

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin resmî adresi Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi, Etlik, Yenimahalle/Ankara'dır.