Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan konut ve arsaları elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. Tahmini bedelleri 310 bin TL'den başlayan taşınmazlar için ihaleler 21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gayrimenkul satın almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kimlik doğrulamasıyla SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden başvuru yapabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik yeni ihale takvimini duyurdu. Kuruma ait konut ve arsalar, elektronik ortamda gerçekleştirilecek açık artırmalarla alıcılarını bulacak.

Satışa çıkarılacak gayrimenkullerin tahmini bedelleri 310 bin TL'den başlıyor. İhaleler, 21 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Vatandaşlar, SGK'nin elektronik satış sistemi üzerinden taşınmazların özelliklerini, tahmini satış bedellerini ve ihale koşullarını inceleyebilecek. Her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarı ve başvuru şartları esas alınacak.

SGK Gayrimenkul Satışı Başvuru Şartları

SGK tarafından düzenlenecek elektronik ihalelere katılmak isteyenlerin belirlenen başvuru koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

SGK'nin resmi internet sitesine giriş yapılacak. İhaleler bölümünden Gayrimenkul Satış İhaleleri sayfası açılacak. SGK Elektronik Satış Portalı'na e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla erişilecek. Satışa çıkarılan konut ve arsaların ihale belgeleri incelenecek. Seçilen taşınmaz için belirlenen teminat bedeli yatırılacak. Elektronik ortamda ihale başvurusu tamamlanacak.

SGK Gayrimenkul İhale Tarihleri ve Satış Bedelleri

Satış sürecine ilişkin açıklanan temel bilgiler şu şekilde:

İhale bilgisi Açıklama Satışı gerçekleştiren kurum SGK Gayrimenkul türleri Konut ve arsa Başlangıç tahmini bedeli 310.000 TL İhale başlangıcı 21 Ekim 2026 İhale bitişi 10 Kasım 2026 Başvuru yöntemi Elektronik ihale Ödeme şekli Peşin

310 bin TL, satışa çıkarılan taşınmazlar için belirtilen başlangıç niteliğindeki tahmini bedeli ifade ediyor. Açık artırmada oluşacak nihai satış fiyatı tekliflere göre değişebilecek.

İhaleye Katılmak İçin Teminat Yatırılacak

İhaleye katılacak vatandaşların ilgili taşınmaz için belirlenen teminatı yatırması gerekiyor.

Nakit teminatlar, tahsilata yetkili bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Teminat mektubu sunacak kişilerin ise belgelerini başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar SGK'nin ilgili birimlerine teslim etmesi gerekecek.

Gayrimenkul Satışında Ödeme Nasıl Yapılacak?

Elektronik açık artırma sonucunda ihaleyi kazanan kişiler, taşınmazın satış bedelini SGK hesaplarına peşin olarak yatıracak.

İhaleye katılması mevzuat gereği yasaklanan kişilerin başvurularının tespit edilmesi halinde satış işlemleri iptal edilecek.

SGK'nin 21 Ekim'de başlayacak gayrimenkul satışları, konut ve arsa satın almak isteyen vatandaşlara elektronik ortamda teklif verme imkânı sağlayacak.