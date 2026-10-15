Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Hak sahibi başına aylık ödeme miktarı 15.755 TL olarak uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylerin aile ortamından koparılmadan desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Konuya ilişkin resmi açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı.

Tam bağımlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve aile bütçelerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, ekim ayı itibarıyla ülke genelindeki binlerce hak sahibinin hesabına geçmeye başladı.

Bakan Göktaş'tan Aile Odaklı Hizmet Vurgusu

Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi hedefiyle yürütüldüğünü belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aile birliğinin korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

Ekim Ayında Toplam 7,8 Milyar Lira Ödeme Yapılıyor

Tam bağımlı vatandaşların ve ailelerinin bakım süreçlerini kolaylaştırmak adına bakanlık bütçesinden önemli bir kaynak aktarıldı. Bu kapsamda ekim ayı ödemelerine ilişkin detaylar netleşti:

Toplam Tl Miktarı: Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki ödenek hesaplara aktarılıyor.

Faydalanıcı Sayısı: Türkiye genelinde hali hazırda 492 bin vatandaş bu düzenli sosyal yardım imkanından yararlanmaya devam ediyor.

Evde Bakım Maaşı Güncel Tutar Ne Kadar?

Temmuz 2026 itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda güncellenen rakamlar üzerinden ödemeler gerçekleştiriliyor. Belirlenen tarifeye göre:

Aylık Ödeme Tutarı: Hak sahibi başına aylık 15.755 TL ödeme yapılıyor.

Destekten yararlanan vatandaşlar, Ziraat Katılım veya ilgili kamu bankalarındaki hesapları üzerinden tutarları çekebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan bu sosyal destek ödemelerinin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.