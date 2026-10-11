Ankara’nın uzak ilçelerine günübirlik gitmek isteyenler, mesafeyi ve yolda geçirecekleri zamanı araştırıyor. Evren, Nallıhan ve Şereflikoçhisar uzaklıklarıyla öne çıkarken Çamlıdere daha kısa bir gezi seçeneği sunuyor. Resmî kaynaklardaki kilometre bilgileri, yaklaşık yolculuk süreleri ve dönüş planında dikkat edilmesi gereken ayrıntılar, hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyenler için bu haberde karşılaştırmalı anlatılıyor.

Ankara’nın merkezine en uzak ilçeler hangileri? Mesafe ve yolculuk süresi karşılaştırması

Ankara’da günübirlik gezi planı yapanların ilk araştırdığı konulardan biri, ilçelerin şehir merkezine uzaklığı oluyor. Aynı ilin sınırları içinde bulunmak, bütün ilçelere kısa sürede ulaşılabileceği anlamına gelmiyor. Evren, Nallıhan ve Şereflikoçhisar gibi ilçelere yapılacak yolculuklarda gidiş ve dönüş, günün önemli bir bölümünü kaplayabiliyor.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ilçe tanıtımlarında şehir merkezine uzaklık Evren için 178, Nallıhan için 160, Şereflikoçhisar için 148 kilometre olarak veriliyor. Bu değerler üzerinden yapılan karşılaştırmada Evren, üç ilçe arasında merkeze en uzak yerleşim olarak öne çıkıyor.

Ancak bu rakamları evinizden başlayacak kesin yolculuk mesafesi gibi değerlendirmemek gerekiyor. Ankara’nın doğusundan, batısından veya güneyinden hareket etmek sonucu değiştirebilir. Seçilen güzergâh ve ilçede ziyaret edilecek nokta da toplam kilometreye eklenir.

Ankara ilçeleri merkeze kaç kilometre?

Aşağıdaki karşılaştırmada aynı kurumun ilçe tanıtımlarındaki mesafeler esas alındı. Yolculuk süreleri ise özel otomobille, olağan koşullarda ve uzun mola verilmeden yapılacak yolculuk için yaklaşık planlama aralıklarıdır. Canlı trafik ölçümü veya resmî varış süresi değildir.

İlçe Resmî tanıtımdaki merkez uzaklığı Özel araçla yaklaşık tek yön süre Evren 178 km 2 saat 30 dakika–3 saat Nallıhan 160 km 2 saat 15 dakika–3 saat Şereflikoçhisar 148 km 2–2 saat 30 dakika Çamlıdere 108 km 1 saat 30 dakika–2 saat Beypazarı 99 km 1 saat 30 dakika–2 saat Güdül 90 km 1 saat 30 dakika–2 saat Polatlı 78 km 1–1 saat 30 dakika Haymana 73 km 1 saat 15 dakika–1 saat 45 dakika

Kilometre bilgileri Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ilgili ilçe sayfalarından alınmıştır.

Tablo bütün Ankara ilçelerini kapsayan bir sıralama değildir. Merkeze uzak ilçelerle, günübirlik gezi için değerlendirilen bazı alternatifleri birlikte gösterir. Özellikle süre sütunu, yolculuk gününde navigasyon ve yol durumuyla yeniden kontrol edilmelidir.

Evren nerede, Ankara’dan günübirlik gidilir mi?

Evren, Ankara’nın güneydoğu yönünde, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ilçelerinden biri. Resmî ilçe tanıtımında Ankara’ya uzaklığı 178 kilometre olarak belirtiliyor.

Özel araçla günübirlik yolculuk planlanabilir; ancak erken çıkmak ve ziyaret programını sınırlı tutmak gerekir. Verilen mesafe üzerinden gidiş ve dönüş yaklaşık 356 kilometre eder. İlçe içindeki geziler ve evden ana güzergâha çıkış bu hesaba dâhil değildir.

Evren’i tercih edenlerin, günü çok sayıda durakla doldurmak yerine tek bir ana gezi amacı belirlemesi daha uygulanabilir olabilir. İlçe merkezini görmek, yemek molası vermek ve uygun bir noktadan göl çevresini izlemek gibi sade bir program, dönüş için zaman bırakır.

Göl kıyısında görülen her alanın araçla erişilebilir veya ziyaretçilere açık olduğu varsayılmamalı. Hedef noktayı yola çıkmadan belirlemek, ilçeye ulaştıktan sonra uzun süre yer aramayı önler.

Nallıhan ulaşımı nasıl planlanmalı?

Ankara’nın batısında bulunan Nallıhan’ın şehir merkezine uzaklığı resmî tanıtımda 160 kilometre. İlçe, doğa alanları ve el sanatlarıyla öne çıkıyor; Nallıhan Kuş Cenneti, Hoşebe ve Sarıçalı çevresi tanıtılan gezi noktaları arasında bulunuyor.

Ankara’dan Nallıhan yönüne otomobille yapılacak gezilerde Ayaş ve Beypazarı üzerinden ilerleyen ana güzergâh değerlendirilebilir. Bununla birlikte hareket noktasına uygun yol, yolculuk gününde yeniden seçilmeli.

Nallıhan ilçe merkeziyle Nallıhan Kuş Cenneti aynı ziyaret noktası değildir. İlçe merkezine ait kilometreyi, doğrudan kuş gözlem alanına yolculuk mesafesi olarak kullanmak yanlış bir hesap doğurabilir. Navigasyonda hedefin açık adı seçilmelidir.

Günübirlik planda ilçe merkeziyle bir doğa durağını birleştirmek mümkün olabilir. Ancak şelale, orman, gölet ve farklı köyleri tek güne eklemek, yerler arasındaki mesafeler nedeniyle programı sıkıştırabilir. Önce görülmek istenen iki noktayı seçmek, ardından dönüş saatini belirlemek daha rahat bir gezi sağlar.

Şereflikoçhisar kaç kilometre, Tuz Gölü gezisi yapılır mı?

Şereflikoçhisar’ın Ankara merkezine uzaklığı 148 kilometre olarak veriliyor. İlçenin tarihî ve turistik değerleri arasında Tuz Gölü ve Kurşunlu Camii bulunuyor.

Mesafe üzerinden hesaplandığında gidiş ve dönüş yaklaşık 296 kilometreye ulaşıyor. İlçe içinde yapılacak ek yolculuklar bu tutarı artırır. Bu nedenle yakıt bütçesini yalnızca tek yön mesafeye göre hazırlamamak gerekir.

Tuz Gölü’nü görmek isteyenlerin ziyaret noktasını ayrıca belirlemesi önem taşıyor. Gölün geniş bir coğrafyaya yayılması nedeniyle “Tuz Gölü’ne gidiyoruz” ifadesi tek başına yeterli bir yol tarifi değildir. İlçe merkezi, yol üzerindeki ziyaret alanı ve başka bir kıyı noktası farklı güzergâhlar oluşturabilir.

Fotoğraf ve manzara odaklı bir gezi düşünülüyorsa, hava koşulları ve gün ışığı da programa eklenmeli. Gün batımını beklemek, dönüş yolculuğunun gece yapılması anlamına gelebilir.

Çamlıdere Ankara’ya ne kadar uzak?

Çamlıdere için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verdiği mesafe 108 kilometre. İlçe Ankara’nın kuzeybatısında bulunuyor.

Çamlıdere’nin uzaklığı farklı tanıtım kaynaklarında değişen rakamlarla karşılaşılabilen bilgilerden biri. Bunun nedeni başlangıç noktası veya güzergâh farklılığı olabilir. Bu haberde karşılaştırmayı tutarlı yapmak için aynı kurumun ilçe sayfasındaki değer kullanıldı.

Gidiş ve dönüş için yaklaşık 216 kilometrelik temel hesap, Çamlıdere’yi Evren veya Nallıhan’a göre daha kısa bir seçenek hâline getiriyor. Yine de ilçe merkezinden köylere, baraj çevresine veya başka doğa noktalarına geçilecekse ek mesafe oluşur.

Çamlıdere Kaymakamlığının coğrafya açıklamasında ilçenin ormanlık yapısı ve kışın kar ile yağmur aldığı belirtiliyor. Sonbahar ve kış gezilerinde yolculuğu yalnızca kilometre üzerinden değerlendirmemek gerekiyor.

Toplu taşımayla günübirlik gidilir mi?

Toplu taşımada belirleyici konu, ilçeye giden bir araç bulunmasının yanında aynı gün dönüşün mümkün olmasıdır. Kalkış noktası, sefer günü, son dönüş saati ve ilçeye varış yeri öğrenilmeden günübirlik program netleştirilmemeli.

İlçe merkezine ulaşmak, doğa alanına veya köye kadar ulaşım sağlandığı anlamına gelmez. Son bölüm için başka bir araç gerekebilir. Bu ihtiyaç, yolculuğun toplam süresini ve bütçesini değiştirebilir.

Tek yönü iki saati aşan bir yolculukta sefer bekleme ve aktarmalar da eklenirse gezilecek zaman azalabilir. Bu yüzden toplu taşımayla seyahat edenlerin önce dönüşü güvenceye alıp ziyaret süresini kalan zamana göre belirlemesi daha kullanışlıdır.

Günübirlik gezi için mesafe nasıl değerlendirilmeli?

Yaklaşık 150–180 kilometrelik ilçelerde yalnızca gidişe bakmak yeterli değildir. Dönüşle birlikte birkaç yüz kilometrelik yol oluşur. Çocuklu aileler, yemek ve dinlenme molalarını da programa eklemeli.

Örneğin tamamen varsayımsal bir hesapta Nallıhan’a gidiş ve dönüş toplam beş saat sürerse, sekiz saatlik bir gezi gününün yalnızca üç saati ziyaret ve molalara kalır. Bu örnek kesin yolculuk süresi değildir; mesafenin günlük programa etkisini gösterir.

İlçelerin tanıtım bilgileri Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resmî sitesinden incelenebilir. Geziyi kesinleştirirken evden hedef noktaya rota oluşturmak, güncel yol koşullarını kontrol etmek ve dönüş için yeterli süre bırakmak gerekir.