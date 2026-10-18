Eymir Gölü’ne özel araç olmadan gitmek isteyenler için 190 numaralı EGO hattı bir seçenek sunuyor. Ancak otobüs durağına ulaşmak, göl kıyısındaki hedefe varmakla aynı şey değil. Giriş noktası, yürüyüş güzergâhı ve dönüş seferi birlikte planlanmalı. İşte Kızılay’dan hareket edecekler için durak bilgileri, giriş saatleri ve yolculuk öncesinde bilinmesi gereken diğer önemli ayrıntılar.

Ankara’da doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Eymir Gölü’ne özel araç olmadan ulaşmak mümkün. Toplu taşıma kullanacaklar için seçeneklerden biri, 190 numaralı Ulus–Hoşdere Caddesi–Yeşilkent–Karataş EGO hattı.

EGO’nun yayımladığı güzergâhta Kızılay ve Güvenpark duraklarının yanı sıra “Eymir Yolu”, “Eymir Gölü Yolu” ve “Eymir Gölü” adlı duraklar bulunuyor. Dolayısıyla otobüsle Eymir çevresine ulaşılabiliyor. Ancak durak adı, aracın göl çevresindeki bütün işletmelere veya yürüyüş noktalarına kadar gittiği anlamına gelmiyor.

Arabasız geziyi planlarken üç noktayı ayrı değerlendirmek gerekiyor: Otobüsten inilecek durak, kullanılacak giriş kapısı ve göl kıyısındaki varış noktası. Yolculuğun yürüyüş bölümü bu tercihlere göre şekilleniyor.

Kızılay’dan Eymir’e hangi otobüsle gidilir?

Kızılay’dan hareket edecekler, 190 numaralı hattın Karataş yönündeki güzergâhını kontrol edebilir. EGO’nun durak listesinde 11613 numaralı Kızılay ve 12209 numaralı Güvenpark durakları yer alıyor.

Hat, Hoşdere Caddesi ve Yeşilkent üzerinden Eymir çevresine uzanıyor. Aynı güzergâhta Atakule ve Kahire Caddesi üzerindeki duraklar da bulunuyor. Bu nedenle yolculuk yalnızca Kızılay’dan başlayacaklar için değil, hattın geçtiği bölgelerden binecekler için de bir seçenek oluşturuyor.

Binerken yalnızca otobüs numarasına değil, gidiş yönüne de bakmak gerekiyor. Eymir’e doğru ilerleyen araç ile şehir merkezine dönen aracın durak ve yön bilgileri birbirinden ayrılmalı.

Eymir Gölü için nerede inilir?

EGO’nun 190 numaralı hat listesinde Eymir çevresindeki duraklar şöyle sıralanıyor:

Durak numarası Durak adı 10073 Eymir Yolu 14395 Eymir Yolu 13277 Eymir Gölü Yolu 14370 Eymir Yolu 13862 Eymir Gölü

İlk kez gidenler için 13862 numaralı “Eymir Gölü” durağı, güzergâhı araştırırken kullanılabilecek somut bir referans. Bununla birlikte hangi girişten geçileceği ve gölün hangi bölümüne gidileceği, iniş tercihini etkileyebilir.

Benzer isimli durakların peş peşe bulunması, yalnızca “Eymir” kelimesini duyunca inmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Yolculuk öncesinde durak konumunu haritada açmak ve hedeflenen girişle karşılaştırmak, gereksiz yürüyüşü önleyebilir.

Otobüs göl kıyısına kadar gider mi?

190 numaralı hattın güzergâhında Eymir Gölü durağı bulunuyor; ancak göl çevresinde dolaşan bir ring hizmeti olarak değerlendirilmemeli. Otobüsten indikten sonra ziyaretin devamında yürüyüş gerekebilir.

Özellikle göl çevresindeki bir işletmede buluşacakların, yalnızca “Eymir Gölü” konumunu paylaşması yeterli olmayabilir. Giriş kapısıyla işletmenin bulunduğu nokta farklı yerlerde olabilir. Aynı şekilde kıyıya ulaşmakla planlanan yürüyüş başlangıcına ulaşmak da farklı mesafeler gerektirebilir.

Bu nedenle “Otobüs Eymir’e gidiyor mu?” sorusunun yanıtı evet; “Gitmek istediğim her noktaya bırakıyor mu?” sorusunun yanıtı ise hedef adrese bağlı.

Otobüsten sonra kaç dakika yürünür?

Eymir için bütün ziyaretçilere uygulanabilecek tek bir yürüyüş süresi vermek doğru olmaz. İnilen durak, seçilen kapı ve kıyıdaki hedef, mesafeyi değiştirir.

Harita uygulamasında doğrudan gölün ortasını işaretlemek yerine, kullanılacak giriş kapısını veya gidilecek işletmeyi seçmek gerekiyor. Ardından yaya rotası açılarak mesafe kontrol edilebilir. Araç güzergâhını yürüyüş yolu gibi takip etmek, farklı bir noktaya yönlendirebilir.

Çocukla gidenler, uzun yürüyüş planlamayanlar veya hareket kısıtlılığı bulunan ziyaretçiler açısından bu kontrol daha da önem taşıyor. Gidişte yürünecek mesafeye, otobüs durağına dönüş de eklenmeli.

Eymir’e yaya giriş saatleri nedir?

ODTÜ’nün yayımladığı Eymir Gölü kurallarında yaya girişleri 06.00–22.00 saatleri arasında belirtiliyor. Kurallara göre saat 22.00’den sonra yeni ziyaretçi kabul edilmiyor.

Aynı metinde işletmelerin 23.00’e kadar açık olduğu ve ziyaretçilerin 23.30 itibarıyla gölden ayrılması gerektiği ifade ediliyor. Ancak bu saatler, toplu taşımanın aynı saate kadar dönüş imkânı sağladığını göstermiyor.

Giriş saati ile son otobüs saatini ayrı kontrol etmek gerekiyor. Ayrıca geçici kısıtlama veya özel duyuru bulunup bulunmadığı da ziyaret öncesinde öğrenilmeli.

Dönüş yolculuğunu göle gitmeden planlayın

Eymir’e arabasız ulaşımda en önemli ayrıntılardan biri dönüş. Göldeki yürüyüşün bitiş saati, duraktan otobüse binilecek saatle aynı değil; aradaki yaya mesafesine de zaman ayırmak gerekiyor.

190 numaralı hattın hafta içi, cumartesi ve pazar programları ile sefer notları, EGO’nun güncel hareket saatlerinden kontrol edilmeli. Özellikle geç saatlerdeki seferlerin güzergâhına ilişkin açıklamalar okunmalı; her seferin Kızılay’a dönüş sağlayacağı varsayılmamalı.

Eymir ziyaretinin ulaşım planı böylece netleşiyor: 190 numaralı hattın uygun yönünü seçin, iniş durağını giriş kapısıyla eşleştirin ve dönüş seferinden önce durağa yürümek için yeterli süre bırakın.