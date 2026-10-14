Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girdiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik yaş ve prim gün şartlarının yeniden belirlenmesini talep ediyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 sonrasına denk gelen çalışanların kademeli emeklilik talepleri yeniden gündemde. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının işe giriş tarihine göre yeniden belirlenmesini istiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifleri, kademeli emeklilik tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Düzenleme kapsamında yaş şartlarının esnetilmesi ve farklı sigortalılık statüleri arasındaki prim günü farklarının azaltılması hedefleniyor.

Kademeli Emeklilik Meclis'ten Geçti mi?

Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye kanun teklifleri sunulmuş olmakla birlikte, 1999-2008 dönemi sigortalılarını kapsayan yeni bir düzenleme henüz yasalaşmadı.

Meclis gündemindeki başlıca talepler şöyle:

Sigorta başlangıcı: 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayan çalışanların kapsama alınması.

Emeklilik yaşı: Sigorta giriş tarihine göre kademeli geçiş sağlanması.

Prim gün sayısı: Sigortalılık statüsüne göre şartların yeniden düzenlenmesi.

Bağ-Kur: 9.000 günlük prim şartının 7.200 güne indirilmesi.

Uygulama takvimi: Yasal çalışmaların ardından yürürlük tarihinin belirlenmesi.

1999-2008 Arası Sigortalılara Erken Emeklilik Düzenlemesi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kanun teklifinde, EYT kapsamı dışında kalan çalışanların emeklilik koşullarının yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Önerilen modelde emeklilik koşullarının sigorta başlangıç tarihine göre kademelendirilmesi ve çalışanlar arasındaki yaş farklılıklarının azaltılması hedefleniyor.

Bağ-Kur'da 7200 Prim Günü Hesabı

Kademeli emeklilik tartışmalarında öne çıkan düzenlemelerden biri de Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının azaltılması.

9 bin günlük şartın 7 bin 200 güne düşürülmesi önerisi, ilgili sigortalılar için 1.800 günlük prim avantajı anlamına geliyor.

Bu fark, sosyal güvenlik hesaplamalarında kullanılan 360 günlük yıl esasına göre beş yıllık prim süresine karşılık geliyor. Emeklilik tarihi ise yaş ve diğer sigortalılık koşullarıyla birlikte değerlendiriliyor.

Kademeli Emeklilik Ne Zaman Çıkacak?

Kademeli emeklilik düzenlemesi için açıklanmış kesin bir yürürlük tarihi bulunmuyor. TBMM'ye sunulan tekliflerin komisyonlarda değerlendirilmesi ve yasama sürecinin ilerlemesi bekleniyor.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) de 2000 sonrası sigortalıların taleplerini gündemde tutmaya devam ediyor.

Meclisteki çalışmaların yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerlendirmeleri, kademeli emeklilikte yaş, prim ve sigorta başlangıç tarihine ilişkin yeni düzenlemelerin şekillenmesinde belirleyici olacak.