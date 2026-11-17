Bayern Münih’te düzenli forma şansı bulamayan ve Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktığı konuşulan dünyaca ünlü stoper Kim Min-jae, bu kez Beşiktaş'ın transfer radarının ilk sırasına yerleşti. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında savunma hattını güçlendirmek için tüm imkânları seferber etmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, kış transfer döneminde adından çok söz ettirecek dev bir hamleye hazırlanıyor. Futbol Direktörü Önder Özen ile teknik direktör Vincenzo Italiano öncülüğünde tesislerde gerçekleştirilen kritik transfer zirvesinde, savunma hattının acilen takviye edilmesine karar verildi. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda transfer listesinin ilk sırasına eklenen isim ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir yıldız oldu. Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla sergilediği muazzam performans sayesinde Avrupa piyasasına açılan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Kim Min-jae, siyah-beyazlı kulübün radarına girmeyi başardı.

Alman devi Bayern Münih’te bu sezon aradığı düzenli forma şansını bulmakta oldukça zorlanan ve takımda kalıcı bir yer edinmeyi başaramayan 30 yaşındaki Güney Koreli stoper, toplamda on resmi karşılaşmada sadece yedi yüz on iki dakika sahada kalabildi. Yaşadığı bu süre kısıtlılığı nedeniyle takımdan ayrılmak istediği iddia edilen tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu kadroya katmak için erken saatlerde düğmeye bastı. Alman kulübünün, performans olarak beklentilerin gerisinde kalan ve istikrar yakalayamayan başarılı savunmacının ayrılığına bonservis teklifinin şartlarına bağlı olarak onay verebileceği kulislerde konuşuluyor. Başkan Serdal Adalı'nın, takımın devre arasına kadar Süper Lig'deki zirve yarışında puan farkını koruması durumunda transfer bütçesi için tüm imkânları zorlayacağı ve ekonomik şartları sonuna kadar zorlayacağı ifade ediliyor.

Savunma hattına yapılacak bu dünya çapındaki dev takviye için yabancı kontenjanında mutlaka yer açması gereken siyah-beyazlılarda, kadrodaki bazı isimlerin durumları da netleşmeye başladı. Bu doğrultuda Tiago Djalo'nun gözden çıkarıldığı ve yönetim tarafından biletinin kesildiği öne sürüldü. Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanan Portekizli oyuncunun yanı sıra, savunmadaki bu büyük operasyonun kulüp dengelerini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan siyah-beyazlı kulübün sadece stoper hattıyla sınırlı kalmayacağı, orta saha merkezine de etkili bir takviye yapmayı planladığı belirtiliyor. Ayrıca transfer şartlarının elverişli olması durumunda sağ kanat pozisyonu için de resmi girişimlerde bulunulabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe cephesiyle anılan ve sarı-lacivertli taraftarların da yeniden takımda görmeyi hayal ettiği yıldız futbolcunun Beşiktaş'ın transfer listesinin başına yazılması, futbol kamuoyunda adeta bomba etkisi yarattı. İki ezeli rakibin transfer savaşında karşı karşıya gelip gelmeyeceği merakla beklenirken, oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimin bu transferi bitirip bitiremeyeceğini büyük bir heyecanla takip ediyor.