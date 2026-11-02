UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe lig aşamasının dördüncü haftasında Avrupa futbolunun en köklü ve güçlü kulüplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli renklere gönül veren milyonlarca taraftarın yanı sıra tüm Türk futbolseverlerin merakla beklediği bu dev randevu, Kadıköy’ün eşsiz atmosferinde gerçekleşecek. Avrupa sahnesinde şu ana kadar sergilediği performansla dikkat çeken ancak aradığı o kritik galibiyeti henüz elde edemeyen Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında üç puanı kaparak gruptaki dengeleri tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ise Avrupa’daki başarılı grafiklerini Kadıköy deplasmanında da sürdürmek amacıyla İstanbul’a geliyor. İki dünya devini karşı karşıya getirecek bu kritik müsabaka öncesinde teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel kadrolar, taktiksel tercihler ve sakatlık durumları spor kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Kadıköy’de kapalı gişe oynanması beklediğimiz mücadelede sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımlarına muazzam bir itici güç sağlaması bekleniyor. Müsabaka öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Fenerbahçe, rakibinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek özel bir maç planı hazırlıyor.

Futbol tutkunlarının arama motorlarında sıklıkla araştırdığı Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta soruları da resmi açıklamalarla birlikte net yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki bu dev mücadele 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte Kadıköy’de nefeslerin tutulacağı karşılaşma saat 20.45’te start alacak. Erken saatte başlayacak olan bu zorlu randevu, akşam saatlerinde tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek büyük bir futbol şölenine sahne olacak.

Mücadeleyi televizyon ekranlarından canlı olarak takip etmek isteyen milyonlarca vatandaş için yayın detayları da tamamen belli oldu. Sporseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ülke puanı açısından da kritik bir önem taşıyan bu zorlu karşılaşma, tüm Türkiye'den ücretsiz bir şekilde naklen izlenebilecek. Sarı-lacivertliler, güçlü İngiliz temsilcisini devirerek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyet sevincini taraftarına yaşatmak ve üst tura giden yolda dev bir adım atmak için sahaya çıkacak. İki takım arasındaki bu tarihi buluşma, gruptaki puan durumunu doğrudan etkileyecek hayati bir viraj niteliği taşıyor.

Geniş rotasyonu ve yıldız isimleriyle dikkat çeken Liverpool karşısında sarı-lacivertli ekibin nasıl bir saha içi disiplini sergileyeceği merak ediliyor. Teknik heyetin özellikle orta saha direncini yüksek tutarak hızlı hücumlarla etkili olmayı planladığı öğrenildi. Kadıköy'deki coşkulu atmosferle birleşecek bu taktiksel mücadele, temsilcimizin gruptan çıkma şansını pekiştirmesi adına büyük bir fırsat sunuyor. Futbolseverler şimdiden bu dev gecenin başlama saatini sabırsızlıkla beklemeye koyuldu.