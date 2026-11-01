Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de sular durulmuyor. İlk yarısını önde kapattığı karşılaşmanın son dakikalarında yediği gollerle sahadan eli boş ayrılan sarı-lacivertlilerde, taraftarlar maç sonunda yönetimi istifaya davet etti. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan camiada kriz giderek derinleşiyor.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftası, Fenerbahçe açısından büyük bir hayal kırıklığına sahne oldu. Derbi mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe’yi konuk eden sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyordu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlayarak soyunma odasına moral üstünlüğüyle giren İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda sergilediği performansla adeta adeta çöktü.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken oyun disiplininden tamamen kopan Fenerbahçe, 76 ve 79. dakikalarda kalesinde üst üste gördüğü gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan ve zirvenin 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, şampiyonluk yarışında alınan bu ağır darbe camiadaki tüm fay hatlarını harekete geçirdi.

Tribünler Patlama Noktasına Geldi: İstifa Sesleri Yükseldi

Göztepe’nin öne geçen golünün ardından Ülker Stadyumu’nda tansiyon tavan yaptı. Karşılaşmanın son dakikalarında sabrı tükenen sarı-lacivertli taraftarlar, tepkilerini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Tribünleri dolduran binlerce futbolsever, müsabakanın son düdüğüyle birlikte yönetimi ve başkanlık makamını istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

Daha önce teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik "istifa" çağrılarıyla çalkalanan Kadıköy’de, bu kez oklar doğrudan yönetime çevrildi. Takımın saha içindeki formsuzluğu, taktiksel yetersizlikler ve zirve yarışından erken kopma tehlikesi, taraftar ile camia arasındaki bağı kopma noktasına getirdi.

Olağanüstü Seçim İddiaları ve Gelecek Belirsizliği

Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından kulüp kulisleri de hareketlendi. Sahadaki tablonun ardından olağanüstü seçim ihtimalleri konuşulmaya başlanırken, yönetimin bu baskı karşısında nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu. Taraftarın güvenini kaybeden mevcut yönetimin, camiadaki krizi yatıştırmak adına radikal kararlar alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Zirve yarışında puan farkının açılması ve saha içi organizasyonunun yetersiz kalması, Fenerbahçe’yi kritik bir yol ayrımına getirdi. Takımın en kısa sürede toparlanması beklenirken, yönetim kanadından gelecek olası bir açıklama veya kulübün kongreye gidip gitmeyeceği kararı sarı-lacivertli camianın kaderini belirleyecek.