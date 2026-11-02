Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışlarında gaza bastı. Yönetim zirvesinden acil karar çıkarken, ilk hedef Portekizli teknik adam Sergio Conceição oldu. Yabancı hoca hamlesinin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı yerli listede iki kritik isim bulunurken, Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in geleceği de masadaki sıcak başlıklar arasında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışının gerisinde kalmak istemeyen Fenerbahçe, teknik direktör belirsizliğini çözüme kavuşturmak adına vites artırdı. Sarı-lacivertli kulübün üst yönetiminde gerçekleştirilen kritik toplantıda, takımı emanet edilecek yeni çalıştırıcının vakit kaybetmeksizin belirlenmesi yönünde kesin bir fikir birliğine varıldı. Yönetim bünyesinde oluşturulan özel kurul, yeni yol haritasını çizerken listenin en tepesine dünya çapında tanınan deneyimli bir ismi yerleştirdi.

Sarı-lacivertli camiada yeni teknik direktör için ilk aday Sergio Conceição oldu. Porto ve diğer üst düzey takımlarda yakaladığı başarılar ile disiplinli yapısıyla öne çıkan Portekizli çalıştırıcı, yönetimin öncelikli tercihi durumunda. Kulüpten yetkilendirilen ekibin, tecrübeli teknik adam ve temsilcileriyle kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor. Sarı-lacivertli idareciler, Conceição projeyi kabul ettiği takdirde sözleşme detaylarını hızlıca tamamlayıp takımı Portekizli hocaya teslim etmeyi hedefliyor.

Ancak yönetim, uzun sürebilecek görüşmeler ihtimaline karşı alternatif planlarını da hazır tutuyor. Portekizli teknik adamla yürütülecek müzakerelerden olumsuz bir yanıt çıkması ya da anlaşmanın sağlanamaması durumunda rota yerli çalıştırıcılara kırılacak. Yerli adaylar arasında iki kritik isim öne çıkıyor. Camiayı ve kulüp dinamiklerini çok iyi tanıyan Aykut Kocaman ile Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin B planında yer alan ilk iki yerli teknik adam olarak dikkat çekiyor. Öte yandan kulüp kulislerinde Abdullah Avcı hamlesinin de olası bir seçenek olarak konuşulduğu ifade ediliyor.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantıda sadece teknik direktör konusu değil, kulübün mevcut idari ve futbol yapılanması da derinlemesine sorgulandı. Özellikle Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in durumu masadaki en sıcak tartışma konularından biri haline geldi. Toplantıda söz alan bazı yöneticilerin, yaşanan olumsuz gidişatta Çetin’in ciddi yönetsel ve teknik hataları bulunduğunu savunduğu öğrenildi. Bu hataların doğrudan saha sonuçlarına yansıdığı vurgulanırken, Oğuz Çetin’e yöneltilen eleştirilerin boyutu İsmail Kartal dönemindeki başarısızlık kıyaslamalarına kadar uzandı.

Kritik süreçte gözler kulübün zirvesine çevrilmiş durumda. Yönetim kurulu toplantısına daha önce uzaktan bağlantı yoluyla katılım sağlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün yapılacak yüz yüze toplantıda bizzat yer alacak. Başkan Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşecek olan bu dev zirvede, hem Sergio Conceição transferinin finansal ve idari şartları netleştirilecek hem de Oğuz Çetin hakkındaki son karar verilecek. Kadıköy’de önümüzdeki saatlerde yaşanacak gelişmeler, takımın gelecekteki kaderini doğrudan belirleyecek.