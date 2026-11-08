Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası göreve getirilen teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıkıyor. 2001 gün sonra yeniden kulübeye dönen Belözoğlu, Çorum deplasmanından üç puanla dönerek yeni döneme galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Galatasaray derbisinde yaşanan puan kaybının ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu’na emanet eden sarı-lacivertliler, yeni çalıştırıcısıyla ilk resmi maçına Çorum’da çıkacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un düdük çalacağı mücadele, Çorum Şehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev rakibi Liverpool’u 3-2 mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertli camia, aynı etkili futbolun lige de yansımasını bekliyor. Çiçeği burnunda teknik adam Emre Belözoğlu, oyuncularıyla yaptığı son taktik toplantısında yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayarak Çorum deplasmanından kesin galibiyet istedi.

2001 Gün Sonra Yeniden Kulübede

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 46 yaşındaki Emre Belözoğlu, tam 2001 gün aradan sonra yeniden sarı-lacivertli kulübedeki yerini alacak. 2020-2021 sezonunda Erol Bulut’un ardından geçici olarak takımın başına geçen ve 10 maçlık periyotta 2.30 puan ortalaması yakalayan Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe galibiyetle yeniden "merhaba" demeyi amaçlıyor.

Deneyimli çalıştırıcı, bu sezonun 2. haftasında Kasımpaşa’nın başındayken Çorum deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönmüştü. Belözoğlu, aynı stadyumda bu kez Fenerbahçe’nin başında ikinci kez rakip olarak sahaya çıkacak.

Vedat Muriç İlk 11’e Dönüyor, Kerem Aktürkoğlu Kulübede

Takımın kadro yapısında önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, hücum hattında radikal bir karara vardı. Son haftalarda yedek kulübesine çekilen ancak Liverpool maçında oyuna girip galibiyet golünü kaydeden Kosovalı santrfor Vedat Muriç, 4 maçlık aradan sonra yeniden ilk 11’deki yerini alacak. Bu sezon 7 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin en önemli kozu olacak.

Kanat rotasyonunda ise son dönemin formda ismi Oğuz Aydın ilk 11’de başlarken, milli takım kadrosuna seçilemediği için moralsiz olan Kerem Aktürkoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Kadroda 3 Önemli Eksik

Sarı-lacivertli ekipte zorlu Çorum FK deplasmanı öncesinde 3 oyuncu kadroda yer alamayacak. Kart cezalısı Archie Brown’ın yanı sıra sakatlığı devam eden Marco Asensio maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de riske edilmeyerek Çorum’a götürülmedi.

Muhtemel 11'ler