Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için gündeme oturan Portekizli dünyaca ünlü çalıştırıcı Sérgio Conceição hakkında tüm detaylar netleşiyor. Sarı-lacivertlilerle mutabakata vardığı iddia edilen tecrübeli teknik adamın kariyeri, yaşı, memleketi ve geçmişte çalıştırdığı kulüpler futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

Türk futbolunda ve Süper Lig gündeminde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Sérgio Conceição ismi üzerinde tam bir mutabakata varıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin görüşmeleri ilerletmek ve sözleşme detaylarını sonlandırmak üzere tecrübeli teknik adamı İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelmesi beklenen başarılı çalıştırıcının kariyeri, futbolseverler ve spor kamuoyu tarafından mercek altına alındı.

Sérgio Conceição Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro Conceição olan Portekizli çalıştırıcı, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz’in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde sağ kanat mevkisindeki etkili performansıyla tanınan Conceição, yeşil sahalarda iz bırakan yıldızlar arasında yer aldı. Kulüp düzeyinde Porto, Lazio, Parma, Inter ve Standard Liège gibi Avrupa futbolunun önde gelen devlerinde forma giydi. Portekiz Millî Takımı ile de 56 resmi maça çıkarak 12 gole imza attı. Başarılı futbolculuk yıllarında Porto ile Portekiz’de, Lazio ile de İtalya Serie A’da şampiyonluk ve kupa sevinçleri yaşadı.

Teknik Direktörlük Kariyeri ve Çalıştırdığı Takımlar

Saha içindeki liderlik karakterini saha kenarına da başarıyla yansıtan Conceição, teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Portekiz ekibi Olhanense’de adım attı. Ardından ülkesinin Académica de Coimbra, Braga ve Vitória Guimarães kulüplerini çalıştırdı. Fransa Ligue 1 temsilcisi Nantes’ta sergilediği başarılı grafik, ona uzun yıllar görev yapacağı Porto kapılarını açtı. 2017-2024 yılları arasında tam 7 sezon boyunca Porto’nun başında kalan tecrübeli isim, son dönemde İtalya devlerinden AC Milan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad kulüplerinde görev alarak uluslararası tecrübesini pekiştirdi.

Kariyerindeki Kupalar ve Başarılar

Teknik adamlık kariyerinde toplam 12 kupa zaferi bulunan Portekizli çalıştırıcı, en parlak ve istikrarlı dönemini Porto kulübünde geçirdi. Portekiz devinin başında kaldığı sürede 3 Primeira Liga şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İtalya macerasında ise AC Milan ile 1 kez İtalya Süper Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı. Disiplinli yapısı, hücum futboluna yatkınlığı ve kupa kazanma alışkanlığıyla bilinen 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe’deki muhtemel performansı şimdiden heyecan yaratıyor.